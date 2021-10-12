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В МВД сообщили, что Собчак дает показания по делу о ДТП как свидетель
В МВД сообщили, что Собчак дает показания по делу о ДТП как свидетель - РИА Новости, 12.10.2021
В МВД сообщили, что Собчак дает показания по делу о ДТП как свидетель
Телеведущая Ксения Собчак в качестве свидетеля даёт показания в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве по делу о ДТП в Сочи, сообщил пресс-центр МВД... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:31
2021-10-12T16:37
происшествия
сочи
ксения собчак
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак в качестве свидетеля даёт показания в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве по делу о ДТП в Сочи, сообщил пресс-центр МВД РФ."Следователи МВД России проводят следственные действия с Ксенией Собчак, она находится в ГСУ ГУМВД России по г. Москве и дает показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП в Сочи", - говорится в релизе.Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место происшествия.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии Собчак, держась за голову, сама заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было.Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.
https://ria.ru/20211011/sobchak-1754055752.html
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происшествия, сочи, ксения собчак
16:31 12.10.2021 (обновлено: 16:37 12.10.2021)
 
В МВД сообщили, что Собчак дает показания по делу о ДТП как свидетель

Ксения Собчак дает показания по делу о ДТП в Сочи в качестве свидетеля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак в качестве свидетеля даёт показания в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве по делу о ДТП в Сочи, сообщил пресс-центр МВД РФ.
"Следователи МВД России проводят следственные действия с Ксенией Собчак, она находится в ГСУ ГУМВД России по г. Москве и дает показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП в Сочи", - говорится в релизе.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 16:41
Очевидец рассказал подробности ДТП в Сочи с участием Собчак
Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место происшествия.
На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии Собчак, держась за голову, сама заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было.
Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 10:30
Потерпевшую в ДТП с участием Собчак перевезут в Москву, сообщил источник
 
ПроисшествияСочиКсения Собчак
 
 
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