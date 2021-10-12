https://ria.ru/20211012/sobchak-1754230219.html

В МВД сообщили, что Собчак дает показания по делу о ДТП как свидетель

В МВД сообщили, что Собчак дает показания по делу о ДТП как свидетель - РИА Новости, 12.10.2021

В МВД сообщили, что Собчак дает показания по делу о ДТП как свидетель

Телеведущая Ксения Собчак в качестве свидетеля даёт показания в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве по делу о ДТП в Сочи, сообщил пресс-центр МВД... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:31

2021-10-12T16:31

2021-10-12T16:37

происшествия

сочи

ксения собчак

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак в качестве свидетеля даёт показания в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве по делу о ДТП в Сочи, сообщил пресс-центр МВД РФ."Следователи МВД России проводят следственные действия с Ксенией Собчак, она находится в ГСУ ГУМВД России по г. Москве и дает показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП в Сочи", - говорится в релизе.Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место происшествия.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии Собчак, держась за голову, сама заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было.Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

https://ria.ru/20211011/sobchak-1754055752.html

https://ria.ru/20211011/dtp-1753961175.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, ксения собчак