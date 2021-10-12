https://ria.ru/20211012/smertnost-1754145773.html

В Воронежской области смертность от COVID-19 достигла 50 человек за сутки

В Воронежской области смертность от COVID-19 достигла 50 человек за сутки - РИА Новости, 12.10.2021

В Воронежской области смертность от COVID-19 достигла 50 человек за сутки

Суточная смертность от COVID-19 в Воронежской области впервые с начала пандемии достигла 50 человек, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:29

2021-10-12T10:29

2021-10-12T10:29

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ВОРОНЕЖ, 12 окт - РИА Новости. Суточная смертность от COVID-19 в Воронежской области впервые с начала пандемии достигла 50 человек, сообщает во вторник правительство региона.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.Ранее наибольшее количество смертей среди пациентов с COVID-19 было зарегистрировано 8 октября - 42 человека."Суточная смертность от ковида в Воронежской области пробила отметку в 50 человек", - говорится в сообщении.В Воронежской области с 7 октября в сутки регистрируют более 600 новых случаев COVID-19. В регионе объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Приостановлена работа концертных организаций, концертных площадок, ярмарок, непродовольственных рынков, запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Все школы Воронежа и ряд вузов переведены на дистанционное обучение.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/koronavirus-1754098699.html

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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19