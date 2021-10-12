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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/smertnost-1754145773.html
В Воронежской области смертность от COVID-19 достигла 50 человек за сутки
В Воронежской области смертность от COVID-19 достигла 50 человек за сутки - РИА Новости, 12.10.2021
В Воронежской области смертность от COVID-19 достигла 50 человек за сутки
Суточная смертность от COVID-19 в Воронежской области впервые с начала пандемии достигла 50 человек, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:29
2021-10-12T10:29
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
коронавирус covid-19
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ВОРОНЕЖ, 12 окт - РИА Новости. Суточная смертность от COVID-19 в Воронежской области впервые с начала пандемии достигла 50 человек, сообщает во вторник правительство региона.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.Ранее наибольшее количество смертей среди пациентов с COVID-19 было зарегистрировано 8 октября - 42 человека."Суточная смертность от ковида в Воронежской области пробила отметку в 50 человек", - говорится в сообщении.В Воронежской области с 7 октября в сутки регистрируют более 600 новых случаев COVID-19. В регионе объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Приостановлена работа концертных организаций, концертных площадок, ярмарок, непродовольственных рынков, запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Все школы Воронежа и ряд вузов переведены на дистанционное обучение.
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19
10:29 12.10.2021
 
В Воронежской области смертность от COVID-19 достигла 50 человек за сутки

В Воронежской области смертность от COVID-19 впервые достигла 50 человек за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации
Медицинский работник в отделении реанимации - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 12 окт - РИА Новости. Суточная смертность от COVID-19 в Воронежской области впервые с начала пандемии достигла 50 человек, сообщает во вторник правительство региона.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
Ранее наибольшее количество смертей среди пациентов с COVID-19 было зарегистрировано 8 октября - 42 человека.
"Суточная смертность от ковида в Воронежской области пробила отметку в 50 человек", - говорится в сообщении.
В Воронежской области с 7 октября в сутки регистрируют более 600 новых случаев COVID-19. В регионе объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Приостановлена работа концертных организаций, концертных площадок, ярмарок, непродовольственных рынков, запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Все школы Воронежа и ряд вузов переведены на дистанционное обучение.
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Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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