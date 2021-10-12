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Минобороны: казаки наиболее подготовлены к военной службе
Минобороны: казаки наиболее подготовлены к военной службе - РИА Новости, 12.10.2021
Минобороны: казаки наиболее подготовлены к военной службе
Почему при наборе в армию представители казачьих воинских общин находятся в приоритете, корреспонденту РИА Новости в рамках II Всероссийского слета казачьей... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:05
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КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Почему при наборе в армию представители казачьих воинских общин находятся в приоритете, корреспонденту РИА Новости в рамках II Всероссийского слета казачьей молодежи рассказали старший офицер штаба Центрального военного округа подполковник Дмитрий Сапунцов и начальник пункта отбора на военную службу по контракту подполковник Алексей Рогозин.Казачьи общества играют большую роль в военных подразделениях, отметил Дмитрий Сапунцов.По его словам, казаки в первую очередь проходят службу в них. Хотя все учащиеся военных школ до призыва проходят специализированную подготовку, члены казачьих обществ имеют приоритет."Они более подготовлены в физическом плане, психологически и готовы к сложностям военной службы. Поэтому ребята очень хорошо себя показывают в войсках. Многие получают звания от ефрейтора до сержанта, руководят малыми подразделениями", – подчеркнул Сапунцов.При увольнении в запас многие решают продолжить службу. Так как командиры воинских частей, как правило, нареканий к ним не имеют, в первую очередь контракты заключают именно с ними.Он подчеркнул, что при наборе на службу по контракту при равных условиях казаку отдается предпочтение."У них есть опыт личной подготовки, они занимаются дисциплинами, похожими на военные: эстафеты, зарницы и так далее. Есть опыт командования людьми. Они хорошо знают историю, тактику действий и так далее. Они воспитывают подрастающее поколение казаков в духе патриотизма", – заключил Рогозин.
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красноярск, красноярский край, россия, российское казачество
КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Почему при наборе в армию представители казачьих воинских общин находятся в приоритете, корреспонденту РИА Новости в рамках II Всероссийского слета казачьей молодежи рассказали старший офицер штаба Центрального военного округа подполковник Дмитрий Сапунцов и начальник пункта отбора на военную службу по контракту подполковник Алексей Рогозин.
Казачьи общества играют большую роль в военных подразделениях, отметил Дмитрий Сапунцов.
"Генеральным штабом установлен перечень воинских частей, куда в приоритетном порядке призываются члены казачьих обществ. В центральном округе таких частей четыре – в Самаре, Саратовской области, Чебаркуле (Челябинской области) и Алтайском крае", – сказал он.
По его словам, казаки в первую очередь проходят службу в них. Хотя все учащиеся военных школ до призыва проходят специализированную подготовку, члены казачьих обществ имеют приоритет.
"Они более подготовлены в физическом плане, психологически и готовы к сложностям военной службы. Поэтому ребята очень хорошо себя показывают в войсках. Многие получают звания от ефрейтора до сержанта, руководят малыми подразделениями", – подчеркнул Сапунцов.
При увольнении в запас многие решают продолжить службу. Так как командиры воинских частей, как правило, нареканий к ним не имеют, в первую очередь контракты заключают именно с ними.
"Мы направляем казаков как в казачьи воинские части, так и в любые другие воинские части", – отметил Рогозин.
Он подчеркнул, что при наборе на службу по контракту при равных условиях казаку отдается предпочтение.
"У них есть опыт личной подготовки, они занимаются дисциплинами, похожими на военные: эстафеты, зарницы и так далее. Есть опыт командования людьми. Они хорошо знают историю, тактику действий и так далее. Они воспитывают подрастающее поколение казаков в духе патриотизма", – заключил Рогозин.