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Минобороны: казаки наиболее подготовлены к военной службе
Минобороны: казаки наиболее подготовлены к военной службе - РИА Новости, 12.10.2021
Минобороны: казаки наиболее подготовлены к военной службе
Почему при наборе в армию представители казачьих воинских общин находятся в приоритете, корреспонденту РИА Новости в рамках II Всероссийского слета казачьей... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:05
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КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Почему при наборе в армию представители казачьих воинских общин находятся в приоритете, корреспонденту РИА Новости в рамках II Всероссийского слета казачьей молодежи рассказали старший офицер штаба Центрального военного округа подполковник Дмитрий Сапунцов и начальник пункта отбора на военную службу по контракту подполковник Алексей Рогозин.Казачьи общества играют большую роль в военных подразделениях, отметил Дмитрий Сапунцов.По его словам, казаки в первую очередь проходят службу в них. Хотя все учащиеся военных школ до призыва проходят специализированную подготовку, члены казачьих обществ имеют приоритет."Они более подготовлены в физическом плане, психологически и готовы к сложностям военной службы. Поэтому ребята очень хорошо себя показывают в войсках. Многие получают звания от ефрейтора до сержанта, руководят малыми подразделениями", – подчеркнул Сапунцов.При увольнении в запас многие решают продолжить службу. Так как командиры воинских частей, как правило, нареканий к ним не имеют, в первую очередь контракты заключают именно с ними.Он подчеркнул, что при наборе на службу по контракту при равных условиях казаку отдается предпочтение."У них есть опыт личной подготовки, они занимаются дисциплинами, похожими на военные: эстафеты, зарницы и так далее. Есть опыт командования людьми. Они хорошо знают историю, тактику действий и так далее. Они воспитывают подрастающее поколение казаков в духе патриотизма", – заключил Рогозин.
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красноярск, красноярский край, россия, российское казачество
10:05 12.10.2021 (обновлено: 10:13 12.10.2021)
 

Минобороны: казаки наиболее подготовлены к военной службе

© Александр НаумовСтарший офицер штаба Центрального военного округа подполковник Дмитрий Сапунцов на II Всероссийском слете казачьей молодежи
Старший офицер штаба Центрального военного округа подполковник Дмитрий Сапунцов на II Всероссийском слете казачьей молодежи
© Александр Наумов
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КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Почему при наборе в армию представители казачьих воинских общин находятся в приоритете, корреспонденту РИА Новости в рамках II Всероссийского слета казачьей молодежи рассказали старший офицер штаба Центрального военного округа подполковник Дмитрий Сапунцов и начальник пункта отбора на военную службу по контракту подполковник Алексей Рогозин.
Казачьи общества играют большую роль в военных подразделениях, отметил Дмитрий Сапунцов.

"Генеральным штабом установлен перечень воинских частей, куда в приоритетном порядке призываются члены казачьих обществ. В центральном округе таких частей четыре – в Самаре, Саратовской области, Чебаркуле (Челябинской области) и Алтайском крае", – сказал он.

По его словам, казаки в первую очередь проходят службу в них. Хотя все учащиеся военных школ до призыва проходят специализированную подготовку, члены казачьих обществ имеют приоритет.
"Они более подготовлены в физическом плане, психологически и готовы к сложностям военной службы. Поэтому ребята очень хорошо себя показывают в войсках. Многие получают звания от ефрейтора до сержанта, руководят малыми подразделениями", – подчеркнул Сапунцов.
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При увольнении в запас многие решают продолжить службу. Так как командиры воинских частей, как правило, нареканий к ним не имеют, в первую очередь контракты заключают именно с ними.

"Мы направляем казаков как в казачьи воинские части, так и в любые другие воинские части", – отметил Рогозин.

Он подчеркнул, что при наборе на службу по контракту при равных условиях казаку отдается предпочтение.
"У них есть опыт личной подготовки, они занимаются дисциплинами, похожими на военные: эстафеты, зарницы и так далее. Есть опыт командования людьми. Они хорошо знают историю, тактику действий и так далее. Они воспитывают подрастающее поколение казаков в духе патриотизма", – заключил Рогозин.
 
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