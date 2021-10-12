https://ria.ru/20211012/sluzhba-1754142011.html

Минобороны: казаки наиболее подготовлены к военной службе

Минобороны: казаки наиболее подготовлены к военной службе - РИА Новости, 12.10.2021

Минобороны: казаки наиболее подготовлены к военной службе

Почему при наборе в армию представители казачьих воинских общин находятся в приоритете, корреспонденту РИА Новости в рамках II Всероссийского слета казачьей... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:05

2021-10-12T10:05

2021-10-12T10:13

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КРАСНОЯРСК, 12 окт — РИА Новости. Почему при наборе в армию представители казачьих воинских общин находятся в приоритете, корреспонденту РИА Новости в рамках II Всероссийского слета казачьей молодежи рассказали старший офицер штаба Центрального военного округа подполковник Дмитрий Сапунцов и начальник пункта отбора на военную службу по контракту подполковник Алексей Рогозин.Казачьи общества играют большую роль в военных подразделениях, отметил Дмитрий Сапунцов.По его словам, казаки в первую очередь проходят службу в них. Хотя все учащиеся военных школ до призыва проходят специализированную подготовку, члены казачьих обществ имеют приоритет."Они более подготовлены в физическом плане, психологически и готовы к сложностям военной службы. Поэтому ребята очень хорошо себя показывают в войсках. Многие получают звания от ефрейтора до сержанта, руководят малыми подразделениями", – подчеркнул Сапунцов.При увольнении в запас многие решают продолжить службу. Так как командиры воинских частей, как правило, нареканий к ним не имеют, в первую очередь контракты заключают именно с ними.Он подчеркнул, что при наборе на службу по контракту при равных условиях казаку отдается предпочтение."У них есть опыт личной подготовки, они занимаются дисциплинами, похожими на военные: эстафеты, зарницы и так далее. Есть опыт командования людьми. Они хорошо знают историю, тактику действий и так далее. Они воспитывают подрастающее поколение казаков в духе патриотизма", – заключил Рогозин.

https://ria.ru/20211011/kazaki-1754088657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, красноярский край, россия, российское казачество