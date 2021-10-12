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https://ria.ru/20211012/skvortsova-1754283811.html
Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями
Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями - РИА Новости, 12.10.2021
Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями
Глава ФМБА Вероника Скворцова возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T21:00
2021-10-12T21:01
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
воз
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, сообщается на сайте агентства."Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова выступит независимым экспертом и возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (STAG NCD)", - говорится в сообщении.Отмечается, что группа будет консультировать секретариат ВОЗ и участвовать в разработке политики организации по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Добавляется, что в состав группы войдут 24 представителя госорганов, научных и политических кругов различных стран. Работа Стратегической и технической консультативной группы будет проходить в онлайн-формате и предполагает по два заседания в год, первое из них запланировано 27-28 октября.
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вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), воз, здоровье - общество, россия
21:00 12.10.2021 (обновлено: 21:01 12.10.2021)
 
Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями

Скворцова возглавит консультативную группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями

© РИА Новости / Алексей НикольскийВероника Скворцова
Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, сообщается на сайте агентства.
"Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова выступит независимым экспертом и возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (STAG NCD)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группа будет консультировать секретариат ВОЗ и участвовать в разработке политики организации по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Добавляется, что в состав группы войдут 24 представителя госорганов, научных и политических кругов различных стран. Работа Стратегической и технической консультативной группы будет проходить в онлайн-формате и предполагает по два заседания в год, первое из них запланировано 27-28 октября.
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Вероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)ВОЗЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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