https://ria.ru/20211012/skvortsova-1754283811.html

Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями

Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями - РИА Новости, 12.10.2021

Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями

Глава ФМБА Вероника Скворцова возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T21:00

2021-10-12T21:00

2021-10-12T21:01

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

воз

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, сообщается на сайте агентства."Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова выступит независимым экспертом и возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (STAG NCD)", - говорится в сообщении.Отмечается, что группа будет консультировать секретариат ВОЗ и участвовать в разработке политики организации по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Добавляется, что в состав группы войдут 24 представителя госорганов, научных и политических кругов различных стран. Работа Стратегической и технической консультативной группы будет проходить в онлайн-формате и предполагает по два заседания в год, первое из них запланировано 27-28 октября.

https://ria.ru/20201105/skvortsova-1583254180.html

россия

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2021

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вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), воз, здоровье - общество, россия