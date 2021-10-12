https://ria.ru/20211012/skvortsova-1754283811.html
Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями
Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями - РИА Новости, 12.10.2021
Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями
Глава ФМБА Вероника Скворцова возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T21:00
2021-10-12T21:00
2021-10-12T21:01
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
воз
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/49/1563764924_0:191:1943:1283_1920x0_80_0_0_15159418f9adc635ef6801b834b0210d.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, сообщается на сайте агентства."Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова выступит независимым экспертом и возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (STAG NCD)", - говорится в сообщении.Отмечается, что группа будет консультировать секретариат ВОЗ и участвовать в разработке политики организации по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Добавляется, что в состав группы войдут 24 представителя госорганов, научных и политических кругов различных стран. Работа Стратегической и технической консультативной группы будет проходить в онлайн-формате и предполагает по два заседания в год, первое из них запланировано 27-28 октября.
https://ria.ru/20201105/skvortsova-1583254180.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/49/1563764924_0:0:1909:1431_1920x0_80_0_0_44c1aef08193742b2155a9bbb97e942b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), воз, здоровье - общество, россия
21:00 12.10.2021 (обновлено: 21:01 12.10.2021)
Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями
Скворцова возглавит консультативную группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями