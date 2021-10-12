https://ria.ru/20211012/skoltekh-1754273970.html

В Сколтехе создадут исследовательский центр искусственного интеллекта

В Сколтехе создадут исследовательский центр искусственного интеллекта - РИА Новости, 12.10.2021

В Сколтехе создадут исследовательский центр искусственного интеллекта

На базе Сколтеха начнет работать исследовательский центр искусственного интеллекта. Основным направлением исследований станет создание технологий ИИ для... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T19:49

2021-10-12T19:49

2021-10-12T19:49

общество

сколковский институт науки и технологий

россия

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. На базе Сколтеха начнет работать исследовательский центр искусственного интеллекта. Основным направлением исследований станет создание технологий ИИ для оптимизации управленческих решений в целях снижения углеродного следа, сообщили в пресс-службе Сколтеха.Отмечается, что внедрение разрабатываемых технологий позволит не только снизить выбросы парниковых газов, но и увеличить выручку компаний – оптимизировать затраты на применение ИИ и повысить привлекательность компаний в глазах акционеров. Предполагается, что трансфер разработанных технологий в индустрию, продвижение и развитие продуктов будет осуществляться компаниями при экспертной поддержке центра."В 2021 году Нобелевская премия по физике присуждена за исследования в области одной из наиболее горячих проблем современности, а именно "за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления". Это еще один аргумент в пользу того, что выбранное направление прикладных исследований центра крайне важно", – отметил руководитель исследовательского центра искусственного интеллекта Евгений Бурнаев.В конкурсе на создание исследовательского центра искусственного интеллекта участвовали 36 организаций. Итоги отбора были оглашены на заседании рабочей группы, состоящей из 16 экспертов во главе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко.Сколтех вошел в число шести российских университетов и научных центров, которые станут опорными точками развития технологии искусственного интеллекта и получат гранты до 1 миллиарда рублей. Общая сумма средств с учетом внебюджетного финансирования составит 7 миллиардов рублей."Цифровизация – необходимая вещь в современном мире. Через связанные с нею процессы мы делаем первый шаг к новому технологическому укладу. Сегодняшний успех Сколтеха неслучаен: 40% всех российских публикаций на мировых конференциях высшей категории A по искусственному интеллекту сделаны сотрудниками Сколтеха. С созданием нового центра по ИИ мы будем рады внести свой вклад в общее дело в интересах российского общества", – заявил ректор Сколтеха Александр Кулешов.

https://ria.ru/20211004/set-1752923491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, сколковский институт науки и технологий, россия