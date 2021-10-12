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Экс-глава МИД Украины увидел в статье Медведева сигнал Западу

Экс-глава МИД Украины увидел в статье Медведева сигнал Западу - РИА Новости, 12.10.2021

Экс-глава МИД Украины увидел в статье Медведева сигнал Западу

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что статья зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева сигнализирует Киеву и Западу, что РФ меняет... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:38

2021-10-12T13:38

2021-10-12T13:38

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КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что статья зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева сигнализирует Киеву и Западу, что РФ меняет тактику в отношении Киева, так как не признает за действующей властью политической и моральной легитимности.В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он."Задайте себе вопрос: что должно сдерживать путинский режим от любых действий в Украине, если ее руководство не имеет политической и моральной легитимности?" - написал Климкин на своей странице в Facebook."Можно, конечно, говорить, что эта статья является троллингом на фоне визита (замгоссекретаря США - ред.) Виктории Нуланд в Москву - это просто и понятно. Но похоже, что российские элиты сформировали консенсус по изменению своей тактики в отношении Украины, и это сигнал нам и Западу", - считает он.Как заявил ранее РИА Новости источник в секретариате Медведева, выход статьи не связан с визитом замгоссекретаря США в Россию, и в ней оценивается не политика США, а действия нынешних украинских властей.

https://ria.ru/20211011/medvedev-1754064406.html

https://ria.ru/20211011/medvedev-1753999614.html

украина

киев

сша

россия

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в мире, украина, киев, сша, виктория нуланд, дмитрий медведев, павел климкин, россия