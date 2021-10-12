Экс-глава МИД Украины увидел в статье Медведева сигнал Западу
Экс-глава МИД Украины Климкин увидел в статье Медведева сигнал Западу о смене тактики
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что статья зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева сигнализирует Киеву и Западу, что РФ меняет тактику в отношении Киева, так как не признает за действующей властью политической и моральной легитимности.
В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.
"Задайте себе вопрос: что должно сдерживать путинский режим от любых действий в Украине, если ее руководство не имеет политической и моральной легитимности?" - написал Климкин на своей странице в Facebook.
"Можно, конечно, говорить, что эта статья является троллингом на фоне визита (замгоссекретаря США - ред.) Виктории Нуланд в Москву - это просто и понятно. Но похоже, что российские элиты сформировали консенсус по изменению своей тактики в отношении Украины, и это сигнал нам и Западу", - считает он.
Как заявил ранее РИА Новости источник в секретариате Медведева, выход статьи не связан с визитом замгоссекретаря США в Россию, и в ней оценивается не политика США, а действия нынешних украинских властей.
11 октября, 13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине