https://ria.ru/20211012/shkola-1754153053.html

В Алтайском крае усилили охрану школ

В Алтайском крае усилили охрану школ - РИА Новости, 12.10.2021

В Алтайском крае усилили охрану школ

Охрану школ усилили в Алтайском крае после появления в соцсетях и мессенджерах сообщений о якобы готовящейся стрельбе, информацию проверяют полицейские,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:05

2021-10-12T11:05

2021-10-12T11:06

происшествия

алтайский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577969373_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e22c0caf8b77eccc9e37b869f2d9456b.jpg

БАРНАУЛ, 12 окт - РИА Новости. Охрану школ усилили в Алтайском крае после появления в соцсетях и мессенджерах сообщений о якобы готовящейся стрельбе, информацию проверяют полицейские, рассказали журналистам в региональном правительстве.Сообщения о возможной стрельбе в образовательных учреждениях распространяли в соцсетях и родительских чатах в мессенджерах. В качестве объектов называли вузы, средние специальные учебные заведения и школы."Источником информации о якобы возможных нападениях в образовательных учреждениях стали соцсети и мессенджеры. Сообщения распространяются в разных регионах страны и имеют все признаки фейка. Органы правопорядка Алтайского края проверяют информацию, превентивно в школы направлены сотрудники МВД для усиления охраны образовательных учреждений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211008/shkoly-1753614169.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алтайский край