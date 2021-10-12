https://ria.ru/20211012/shkola-1754153053.html
В Алтайском крае усилили охрану школ
В Алтайском крае усилили охрану школ - РИА Новости, 12.10.2021
В Алтайском крае усилили охрану школ
Охрану школ усилили в Алтайском крае после появления в соцсетях и мессенджерах сообщений о якобы готовящейся стрельбе, информацию проверяют полицейские,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:05
2021-10-12T11:05
2021-10-12T11:06
происшествия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 12 окт - РИА Новости. Охрану школ усилили в Алтайском крае после появления в соцсетях и мессенджерах сообщений о якобы готовящейся стрельбе, информацию проверяют полицейские, рассказали журналистам в региональном правительстве.Сообщения о возможной стрельбе в образовательных учреждениях распространяли в соцсетях и родительских чатах в мессенджерах. В качестве объектов называли вузы, средние специальные учебные заведения и школы."Источником информации о якобы возможных нападениях в образовательных учреждениях стали соцсети и мессенджеры. Сообщения распространяются в разных регионах страны и имеют все признаки фейка. Органы правопорядка Алтайского края проверяют информацию, превентивно в школы направлены сотрудники МВД для усиления охраны образовательных учреждений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211008/shkoly-1753614169.html
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происшествия, алтайский край
11:05 12.10.2021 (обновлено: 11:06 12.10.2021)
В Алтайском крае усилили охрану школ
В Алтайском крае из-за сообщений в соцсетях о возможной стрельбе усилили охрану школ