https://ria.ru/20211012/rossiya-armeniya-1754216798.html

Онлайн-конференция о российско-армянских отношениях

Онлайн-конференция о российско-армянских отношениях - РИА Новости, 12.10.2021

Онлайн-конференция о российско-армянских отношениях

13 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва - Ереван, посвященный итогам рабочего визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву и переговорам с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

2021-10-12T15:28

2021-10-12T15:28

2021-10-12T17:13

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Задать вопросУчастники:- политолог Армен ГАСПАРЯН;- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ.Участники в Ереване: представители СМИ.В ходе мероприятия будут затронуты вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@ria.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы