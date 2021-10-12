15:28 12.10.2021 (обновлено: 17:13 12.10.2021)
Онлайн-конференция о российско-армянских отношениях
13 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва - Ереван, посвященный итогам рабочего визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву и переговорам с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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Участники:
- политолог Армен ГАСПАРЯН;
- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ.
Участники в Ереване: представители СМИ.
В ходе мероприятия будут затронуты вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- политолог Армен ГАСПАРЯН;
- директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ.
Участники в Ереване: представители СМИ.
В ходе мероприятия будут затронуты вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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