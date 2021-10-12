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Роспотребнадзор проверил московские организации на соблюдение COVID-мер

Роспотребнадзор проверил московские организации на соблюдение COVID-мер - РИА Новости, 12.10.2021

Роспотребнадзор проверил московские организации на соблюдение COVID-мер

Роспотребнадзор Москвы 8-10 октября проверил 84 организации на соблюдение COVID-мер, из них 20 работали с нарушениями, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T18:23

2021-10-12T18:23

2021-10-12T18:35

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы 8-10 октября проверил 84 организации на соблюдение COVID-мер, из них 20 работали с нарушениями, сообщается на сайте ведомства."За 8-10 октября 2021 года с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, были проведены мониторинговые проверки 84 объектов, в том числе 35 объектов культуры и спорта и 59 организаций общественного питания... Факты невыполнения противоэпидемических требований установлены в 27 объектах, включая 20 организаций общественного питания, два дома культуры, два театра, концертный зал, кинотеатр и спортивный клуб", - говорится в сообщении.Отмечается, что по фактам выявленных нарушений в организациях общественного питания, объектах культуры и спорта в отношении юридических и должностных лиц и ИП "возбуждено 30 административных дел по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии