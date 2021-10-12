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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211012/rospotrebnadzor-1754159258.html
Свыше 75 тысяч пачек табачной продукции проверили в Подмосковье
Свыше 75 тысяч пачек табачной продукции проверили в Подмосковье - РИА Новости, 12.10.2021
Свыше 75 тысяч пачек табачной продукции проверили в Подмосковье
Более 75 тысяч пачек табачной продукции проверило Управление Роспотребнадзора Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:32
2021-10-12T11:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Более 75 тысяч пачек табачной продукции проверило Управление Роспотребнадзора Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Всего с начала года проверено 364 объекта, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, 76 тысяч пачек табачной продукции, в том числе более 18 тысяч импортной продукции."В ходе проверок выявлено 159 фактов нарушения законодательства в сфере оборота табачной продукции", - говорится в сообщении.Среди нарушений: реализация табачной продукции без указания сведений о месяце и годе изготовления табачного изделия, отсутствие знака о запрете курения, а также оборот табачных изделий без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации.По итогам контрольно-надзорных мероприятий за 9 месяцев 2021 года вынесено 48 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму около 2 миллионов рублей.
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московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
11:32 12.10.2021
 

Свыше 75 тысяч пачек табачной продукции проверили в Подмосковье

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Более 75 тысяч пачек табачной продукции проверило Управление Роспотребнадзора Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Всего с начала года проверено 364 объекта, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, 76 тысяч пачек табачной продукции, в том числе более 18 тысяч импортной продукции.
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"В ходе проверок выявлено 159 фактов нарушения законодательства в сфере оборота табачной продукции", - говорится в сообщении.
Среди нарушений: реализация табачной продукции без указания сведений о месяце и годе изготовления табачного изделия, отсутствие знака о запрете курения, а также оборот табачных изделий без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
"По результатам надзора изъята из оборота 161 партия табачной продукции в количестве 8609 пачек и 9 партий курительных смесей для кальянов объемом 600 грамм за реализацию продукции с отсутствием акцизных марок", - добавили в ведомстве.
По итогам контрольно-надзорных мероприятий за 9 месяцев 2021 года вынесено 48 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму около 2 миллионов рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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