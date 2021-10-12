https://ria.ru/20211012/rospotrebnadzor-1754159258.html

Свыше 75 тысяч пачек табачной продукции проверили в Подмосковье

Свыше 75 тысяч пачек табачной продукции проверили в Подмосковье - РИА Новости, 12.10.2021

Свыше 75 тысяч пачек табачной продукции проверили в Подмосковье

Более 75 тысяч пачек табачной продукции проверило Управление Роспотребнадзора Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:32

2021-10-12T11:32

2021-10-12T11:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Более 75 тысяч пачек табачной продукции проверило Управление Роспотребнадзора Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Всего с начала года проверено 364 объекта, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, 76 тысяч пачек табачной продукции, в том числе более 18 тысяч импортной продукции."В ходе проверок выявлено 159 фактов нарушения законодательства в сфере оборота табачной продукции", - говорится в сообщении.Среди нарушений: реализация табачной продукции без указания сведений о месяце и годе изготовления табачного изделия, отсутствие знака о запрете курения, а также оборот табачных изделий без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации.По итогам контрольно-надзорных мероприятий за 9 месяцев 2021 года вынесено 48 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму около 2 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211011/dtp-1754018468.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)