https://ria.ru/20211012/revaktsinatsiya-1754175633.html

В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина - РИА Новости, 12.10.2021

В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

Президент России Владимир Путин пока не ревакцинировался, у него сохраняются очень высокие титры антител, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:38

2021-10-12T12:38

2021-10-12T12:42

распространение коронавируса

владимир путин

коронавирус covid-19

дмитрий песков

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не ревакцинировался, у него сохраняются очень высокие титры антител, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, он еще не прошел ревакцинацию. У него, вы знаете, он сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу. И далее он будет следовать рекомендациям врачей", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не прошел ли Путин ревакцинацию от коронавируса или не планирует ли это сделать, так как 14 октября у него будет полгода с момента прививки.

https://ria.ru/20211011/putin-1754056593.html

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2021

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владимир путин, коронавирус covid-19, дмитрий песков, коронавирус в россии