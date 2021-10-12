https://ria.ru/20211012/revaktsinatsiya-1754175633.html
В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина
В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина - РИА Новости, 12.10.2021
В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина
Президент России Владимир Путин пока не ревакцинировался, у него сохраняются очень высокие титры антител, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:38
2021-10-12T12:38
2021-10-12T12:42
распространение коронавируса
владимир путин
коронавирус covid-19
дмитрий песков
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не ревакцинировался, у него сохраняются очень высокие титры антител, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, он еще не прошел ревакцинацию. У него, вы знаете, он сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу. И далее он будет следовать рекомендациям врачей", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не прошел ли Путин ревакцинацию от коронавируса или не планирует ли это сделать, так как 14 октября у него будет полгода с момента прививки.
https://ria.ru/20211011/putin-1754056593.html
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владимир путин, коронавирус covid-19, дмитрий песков, коронавирус в россии
12:38 12.10.2021 (обновлено: 12:42 12.10.2021)
В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина
Путин пока не ревакцинировался из-за высоких титров антител