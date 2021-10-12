Фасаду дореволюционного дома в Москве вернули исторический цвет
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыДому 1910 года постройки в Гагаринском переулке вернули исторический цвет фасада
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Фасаду дореволюционного дома в Гагаринском переулке в Москве вернули исторический цвет, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов вернули исторический цвет фасаду жилого дома 1910 года постройки в Гагаринском переулке. По задумке архитектора Ивана Германа, у дома из красного кирпича не было облицовочного слоя, однако за более чем вековую историю здание неоднократно окрашивалось. Изучив архивные документы и фотографии, совместно со специалистами Москомархитектуры подобрали оттенок, максимально соответствующий первоначальному цвету здания",- говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, перед окрашиванием фасад тщательно очистили и обработали противогрибковым средством. Поврежденные кирпичи заменили, провели затирку швов. После покрыли фасадной краской с повышенной стойкостью к воздействию любых погодных явлений.
Полностью работы по капитальному ремонту здания планируется завершить до конца 2021 года.
Трехэтажный дом по адресу: Гагаринский переулок 9/5 возводился для проживания священнослужителей при церкви Параскевы Великомученицы на Божедомке, а после революции стал жилым многоквартирным. В нем всего один подъезд и 4 квартиры. Окна фасада украшены замковыми камнями, во двор ведёт арка.