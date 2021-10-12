https://ria.ru/20211012/remont-1754168552.html

Фасаду дореволюционного дома в Москве вернули исторический цвет

Фасаду дореволюционного дома в Москве вернули исторический цвет - РИА Новости, 12.10.2021

Фасаду дореволюционного дома в Москве вернули исторический цвет

Фасаду дореволюционного дома в Гагаринском переулке в Москве вернули исторический цвет, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:25

2021-10-12T12:25

2021-10-12T12:25

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Фасаду дореволюционного дома в Гагаринском переулке в Москве вернули исторический цвет, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов вернули исторический цвет фасаду жилого дома 1910 года постройки в Гагаринском переулке. По задумке архитектора Ивана Германа, у дома из красного кирпича не было облицовочного слоя, однако за более чем вековую историю здание неоднократно окрашивалось. Изучив архивные документы и фотографии, совместно со специалистами Москомархитектуры подобрали оттенок, максимально соответствующий первоначальному цвету здания",- говорится в сообщении.Как сообщили в пресс-службе, перед окрашиванием фасад тщательно очистили и обработали противогрибковым средством. Поврежденные кирпичи заменили, провели затирку швов. После покрыли фасадной краской с повышенной стойкостью к воздействию любых погодных явлений.Полностью работы по капитальному ремонту здания планируется завершить до конца 2021 года.Трехэтажный дом по адресу: Гагаринский переулок 9/5 возводился для проживания священнослужителей при церкви Параскевы Великомученицы на Божедомке, а после революции стал жилым многоквартирным. В нем всего один подъезд и 4 квартиры. Окна фасада украшены замковыми камнями, во двор ведёт арка.

https://realty.ria.ru/20211011/sadki-1753995939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, москомархитектура