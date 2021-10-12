СК опубликовал второй том книги о расследовании убийства царской семьи
СК опубликовал второй том книги о расследовании убийства семьи Николая II
© РИА НовостиРепродукция фотографии "Император Николай II" из собраний Государственного Исторического музея
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал на своем официальном сайте второй том книги, которая посвящена расследованию убийства семьи последнего российского императора Николая II, сообщается на сайте ведомства.
"Вышел в свет второй том книги, подготовленной СК России, повествующей о расследовании убийства царской семьи. Это уникальное издание, в котором собраны материалы следствия и исторические документы, связанные с гибелью Российского императора Николая II, его семьи и их приближенных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что второй том также рассказывает об этапах расследования убийства царской семьи, которое основывается на научных фактах, исторических и архивных документах. Кроме того, в основу книги легли современные экспертные исследования, фотографии, аудиозаписи, воссозданные 3-D модели места события, которые позволяют детально разобраться в произошедшем.
"Благодаря проведенной кропотливой работе, современным высоким технологиям у следствия не осталось сомнений касательно версии смерти царской семьи и принадлежности останков. Итоги расследования этого преступления признаны на международном уровне", - подчеркивается в сообщении.
Добавляется, что для применения полученных сведений экземпляры книги будут направлены в различные госучреждения. Также книга будет передана представителям РПЦ. В настоящее время Архиерейским Собором рассматриваются результаты экспертиз по идентификации "екатеринбургских останков", представленных в том числе СК РФ.