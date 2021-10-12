https://ria.ru/20211012/rassledovanie-1754243751.html

СК опубликовал второй том книги о расследовании убийства царской семьи

СК опубликовал второй том книги о расследовании убийства царской семьи - РИА Новости, 12.10.2021

СК опубликовал второй том книги о расследовании убийства царской семьи

Следственный комитет России опубликовал на своем официальном сайте второй том книги, которая посвящена расследованию убийства семьи последнего российского... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:30

2021-10-12T17:30

2021-10-12T17:30

следственный комитет россии (ск рф)

русская православная церковь

николай ii

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал на своем официальном сайте второй том книги, которая посвящена расследованию убийства семьи последнего российского императора Николая II, сообщается на сайте ведомства."Вышел в свет второй том книги, подготовленной СК России, повествующей о расследовании убийства царской семьи. Это уникальное издание, в котором собраны материалы следствия и исторические документы, связанные с гибелью Российского императора Николая II, его семьи и их приближенных", - говорится в сообщении.Отмечается, что второй том также рассказывает об этапах расследования убийства царской семьи, которое основывается на научных фактах, исторических и архивных документах. Кроме того, в основу книги легли современные экспертные исследования, фотографии, аудиозаписи, воссозданные 3-D модели места события, которые позволяют детально разобраться в произошедшем."Благодаря проведенной кропотливой работе, современным высоким технологиям у следствия не осталось сомнений касательно версии смерти царской семьи и принадлежности останков. Итоги расследования этого преступления признаны на международном уровне", - подчеркивается в сообщении.Добавляется, что для применения полученных сведений экземпляры книги будут направлены в различные госучреждения. Также книга будет передана представителям РПЦ. В настоящее время Архиерейским Собором рассматриваются результаты экспертиз по идентификации "екатеринбургских останков", представленных в том числе СК РФ.

https://ria.ru/20210422/ilich-1729272010.html

россия

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, николай ii, россия