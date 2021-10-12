https://ria.ru/20211012/ranenie-1754145366.html
В Тульской области ребенок ударил ножом приятеля
В Тульской области ребенок ударил ножом приятеля - РИА Новости, 12.10.2021
В Тульской области ребенок ударил ножом приятеля
Прокуратура Тульской области проводит проверку после того, как 10-летний ребенок нанес ножевое ранение 12-летнему, сообщили РИА Новости в региональном надзорном РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:26
2021-10-12T10:26
2021-10-12T10:26
происшествия
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тульская область
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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Прокуратура Тульской области проводит проверку после того, как 10-летний ребенок нанес ножевое ранение 12-летнему, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.Собеседница агентства уточнила, что инцидент произошел вечером 10 октября в городе Киреевске. Ребенок взял из дома маленький кухонный нож, чтобы зачищать им ветки. Дети играли во дворе и повздорили. Состояние раненого ребенка не тяжелое, ранение не проникающее, он находится на лечении. Семьи благополучные, на учете не состоят, ранее ни к детям, ни к родителям претензий не было."Киреевской межрайонной прокуратуре поручено проведение проверки исполнения законодательства о несовершеннолетних... Отдел по делам несовершеннолетних уведомлен, ситуация находится на контроле", - рассказали в прокуратуре.
https://ria.ru/20211011/shkolnik-1754038090.html
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происшествия, киреевск, тульская область
В Тульской области ребенок ударил ножом приятеля
Тульская прокуратура проводит проверку после того, как ребенок ударил ножом приятеля