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На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков - РИА Новости, 12.10.2021
На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
Береговые ракетчики Тихоокеанского флота подняты по тревоге в рамках учений на Камчатке, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T03:09
2021-10-12T03:09
безопасность
тихий океан
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт - РИА Новости. Береговые ракетчики Тихоокеанского флота подняты по тревоге в рамках учений на Камчатке, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту."Комплексы берегового соединения по учебным задачам будут развёрнуты в позиционных районах на берегу Тихого океана. Технические подразделения будут проводить подготовку ракет для огневых дивизионов, отрабатывая при этом контрольные временные нормативы. В течение нескольких суток более 400 ракетчиков будут отрабатывать задачи боевого применения береговых комплексов, в том числе вывод боевой техники из-под массированного ракетного удара условного противника и развертывание на запасных позициях", – говорится в сообщении.Отмечается, что ракетчики уже отработали ведение противовоздушной обороны, преодолевали условно заражённые участки местности с использованием средств защиты."Все подразделения, в том числе береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" отработали задачи по приведению в высшие степени боевой готовности и в составе колонн совершили марши в назначенные районы", - сообщили в пресс-службе ВВО.
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безопасность, тихий океан
03:09 12.10.2021
 
На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков

На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков Тихоокеанского флота

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений береговых ракетных войск с использованием противокорабельного ракетного комплекса "Бастион"
Военнослужащие во время учений береговых ракетных войск с использованием противокорабельного ракетного комплекса Бастион - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт - РИА Новости. Береговые ракетчики Тихоокеанского флота подняты по тревоге в рамках учений на Камчатке, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.
"Комплексы берегового соединения по учебным задачам будут развёрнуты в позиционных районах на берегу Тихого океана. Технические подразделения будут проводить подготовку ракет для огневых дивизионов, отрабатывая при этом контрольные временные нормативы. В течение нескольких суток более 400 ракетчиков будут отрабатывать задачи боевого применения береговых комплексов, в том числе вывод боевой техники из-под массированного ракетного удара условного противника и развертывание на запасных позициях", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ракетчики уже отработали ведение противовоздушной обороны, преодолевали условно заражённые участки местности с использованием средств защиты.
"Все подразделения, в том числе береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" отработали задачи по приведению в высшие степени боевой готовности и в составе колонн совершили марши в назначенные районы", - сообщили в пресс-службе ВВО.
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