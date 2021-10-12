https://ria.ru/20211012/raketchiki-1754124918.html
На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков - РИА Новости, 12.10.2021
На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
Береговые ракетчики Тихоокеанского флота подняты по тревоге в рамках учений на Камчатке, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T03:09
2021-10-12T03:09
2021-10-12T03:09
безопасность
тихий океан
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт - РИА Новости. Береговые ракетчики Тихоокеанского флота подняты по тревоге в рамках учений на Камчатке, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту."Комплексы берегового соединения по учебным задачам будут развёрнуты в позиционных районах на берегу Тихого океана. Технические подразделения будут проводить подготовку ракет для огневых дивизионов, отрабатывая при этом контрольные временные нормативы. В течение нескольких суток более 400 ракетчиков будут отрабатывать задачи боевого применения береговых комплексов, в том числе вывод боевой техники из-под массированного ракетного удара условного противника и развертывание на запасных позициях", – говорится в сообщении.Отмечается, что ракетчики уже отработали ведение противовоздушной обороны, преодолевали условно заражённые участки местности с использованием средств защиты."Все подразделения, в том числе береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" отработали задачи по приведению в высшие степени боевой готовности и в составе колонн совершили марши в назначенные районы", - сообщили в пресс-службе ВВО.
https://ria.ru/20211006/ucheniya-1753317816.html
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безопасность, тихий океан
На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков Тихоокеанского флота
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт - РИА Новости. Береговые ракетчики Тихоокеанского флота подняты по тревоге в рамках учений на Камчатке, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.
"Комплексы берегового соединения по учебным задачам будут развёрнуты в позиционных районах на берегу Тихого океана
. Технические подразделения будут проводить подготовку ракет для огневых дивизионов, отрабатывая при этом контрольные временные нормативы. В течение нескольких суток более 400 ракетчиков будут отрабатывать задачи боевого применения береговых комплексов, в том числе вывод боевой техники из-под массированного ракетного удара условного противника и развертывание на запасных позициях", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ракетчики уже отработали ведение противовоздушной обороны, преодолевали условно заражённые участки местности с использованием средств защиты.
"Все подразделения, в том числе береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" отработали задачи по приведению в высшие степени боевой готовности и в составе колонн совершили марши в назначенные районы", - сообщили в пресс-службе ВВО.