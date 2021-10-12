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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/qr-kody-1754288354.html
В Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий вводят QR-коды
В Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий вводят QR-коды - РИА Новости, 12.10.2021
В Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий вводят QR-коды
Власти введут систему QR-кодов в Республике Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий с 21 октября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T21:38
2021-10-12T22:04
распространение коронавируса
республика коми
qr-код
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Власти введут систему QR-кодов в Республике Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий с 21 октября, сообщает пресс-служба правительства региона."В Коми в связи с распространением COVID-19 вводится система QR-кодов. Она заработает с 21 октября для посетителей (зрителей) спортивных и культурных мероприятий", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, проведение мероприятий с заполнением зала 100% разрешается при соблюдении дополнительного условия. Все посетители должны иметь QR-код сертификата вакцинирования против новой коронавирусной инфекции либо QR-код перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19. С даты выздоровления должно пройти не более 6 календарных месяцев.Также будут допущены зрители, имеющие отрицательный результат ПЦР-тестирования на выявление возбудителя COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия.
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республика коми, qr-код, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:38 12.10.2021 (обновлено: 22:04 12.10.2021)
 
В Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий вводят QR-коды

В Коми с 21 октября для посетителей спортивных и культурных мероприятий вводят QR-коды

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкQR-код
QR-код - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Власти введут систему QR-кодов в Республике Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий с 21 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Коми в связи с распространением COVID-19 вводится система QR-кодов. Она заработает с 21 октября для посетителей (зрителей) спортивных и культурных мероприятий", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, проведение мероприятий с заполнением зала 100% разрешается при соблюдении дополнительного условия. Все посетители должны иметь QR-код сертификата вакцинирования против новой коронавирусной инфекции либо QR-код перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19. С даты выздоровления должно пройти не более 6 календарных месяцев.
Также будут допущены зрители, имеющие отрицательный результат ПЦР-тестирования на выявление возбудителя COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия.
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