https://ria.ru/20211012/qr-kody-1754288354.html
В Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий вводят QR-коды
В Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий вводят QR-коды - РИА Новости, 12.10.2021
В Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий вводят QR-коды
Власти введут систему QR-кодов в Республике Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий с 21 октября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T21:38
2021-10-12T21:38
2021-10-12T22:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Власти введут систему QR-кодов в Республике Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий с 21 октября, сообщает пресс-служба правительства региона."В Коми в связи с распространением COVID-19 вводится система QR-кодов. Она заработает с 21 октября для посетителей (зрителей) спортивных и культурных мероприятий", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, проведение мероприятий с заполнением зала 100% разрешается при соблюдении дополнительного условия. Все посетители должны иметь QR-код сертификата вакцинирования против новой коронавирусной инфекции либо QR-код перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19. С даты выздоровления должно пройти не более 6 календарных месяцев.Также будут допущены зрители, имеющие отрицательный результат ПЦР-тестирования на выявление возбудителя COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия.
https://ria.ru/20211012/covid-19-1754166971.html
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республика коми, qr-код, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:38 12.10.2021 (обновлено: 22:04 12.10.2021)
В Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий вводят QR-коды
В Коми с 21 октября для посетителей спортивных и культурных мероприятий вводят QR-коды