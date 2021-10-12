https://ria.ru/20211012/qr-kody-1754288354.html

В Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий вводят QR-коды

В Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий вводят QR-коды - РИА Новости, 12.10.2021

В Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий вводят QR-коды

Власти введут систему QR-кодов в Республике Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий с 21 октября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T21:38

2021-10-12T21:38

2021-10-12T22:04

распространение коронавируса

республика коми

qr-код

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155335/23/1553352302_0:201:2930:1849_1920x0_80_0_0_19c03260ec4305feaf41d55ed3e2b0ff.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Власти введут систему QR-кодов в Республике Коми для посетителей спортивных и культурных мероприятий с 21 октября, сообщает пресс-служба правительства региона."В Коми в связи с распространением COVID-19 вводится система QR-кодов. Она заработает с 21 октября для посетителей (зрителей) спортивных и культурных мероприятий", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, проведение мероприятий с заполнением зала 100% разрешается при соблюдении дополнительного условия. Все посетители должны иметь QR-код сертификата вакцинирования против новой коронавирусной инфекции либо QR-код перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19. С даты выздоровления должно пройти не более 6 календарных месяцев.Также будут допущены зрители, имеющие отрицательный результат ПЦР-тестирования на выявление возбудителя COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия.

https://ria.ru/20211012/covid-19-1754166971.html

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, qr-код, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии