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В Калининградской области вводят QR-коды для входа в торговые центры

В Калининградской области вводят QR-коды для входа в торговые центры - РИА Новости, 12.10.2021

В Калининградской области вводят QR-коды для входа в торговые центры

Власти Калининградской области вводят с 16 октября QR-коды для входа в торговые центры и любые непродовольственные магазины с залом более 300 квадратных метров, РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T21:06

2021-10-12T21:06

2021-10-12T21:12

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Власти Калининградской области вводят с 16 октября QR-коды для входа в торговые центры и любые непродовольственные магазины с залом более 300 квадратных метров, сообщил на брифинге губернатор Антон Алиханов."C 16.10, с этой субботы, мы планируем обязать торговые центры и любые магазины, занимающиеся торговлей непродовольственными товарами, с торговым залом более 300 квадратных метров пускать покупателей только при предъявлении QR-кода и паспорта", - сказал Алиханов.В Калининградской области для неработающих граждан старше 65 лет введен режим самоизоляции. Запрещено нахождение граждан без масок в торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков и медицинских организациях.В регионе приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, а также деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат.С 8 октября посещение кафе и ресторанов в Калининградской области возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном COVID-19. С 1 ноября это будет касаться и спортивных организаций, организаций культуры и кинотеатров.Обязательная вакцинация вводится для организаций, работающих в сферах ЖКХ, управления многоквартирными домами, курьерской деятельности и доставки, туристской индустрии и частной охранной деятельности. Также она обязательная для сотрудников предприятий в сфере перевозок организованных групп пассажиров, детских игровых комнат и развлекательных центров.В регионе также должны вакцинировать до 20 ноября не менее 90% чиновников и работников организаций, подведомственных органам власти.Кроме того, организации, занимающиеся массовыми спортивными мероприятиями, а также дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией помещений и оборудования, должны обеспечить иммунизацию не менее 80% от общей численности работников в срок до 20 ноября.

https://ria.ru/20211012/maski-1754233922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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