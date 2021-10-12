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В Курганской области введут QR-коды для посещения торговых центров
В Курганской области введут QR-коды для посещения торговых центров - РИА Новости, 12.10.2021
В Курганской области введут QR-коды для посещения торговых центров
Фильтры безопасности вводятся с 18 октября в торгово-развлекательных центрах Курганской области, посетителям будет необходим QR-код либо отрицательный ПЦР-тест, РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:58
2021-10-12T15:58
2021-10-12T15:58
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Фильтры безопасности вводятся с 18 октября в торгово-развлекательных центрах Курганской области, посетителям будет необходим QR-код либо отрицательный ПЦР-тест, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона."С 18 октября в регионе вводятся фильтры безопасности для посещения государственных и коммерческих предприятий в указанных сферах: культура, физкультура и спорт (ранее это было обязательно для государственных учреждений этой сферы), торгово-развлекательные центры, общественное питание (за исключением автозаправочных станций и еды на вынос), предприятия, оказывающие санаторно-курортные услуги, гостиницы", - говорится в сообщении.Граждане, которые посещают предприятия указанной сферы, должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность, а также справку о вакцинации от коронавируса (электронный QR-код, либо бумажный документ), либо отрицательный ПЦР-тест на ковид сроком действия не более 72 часов или справку о перенесённом не более 6 месяцев назад коронавирусе.Ранее сообщалось, что с 4 октября вводятся входные фильтры безопасности для посещения для посещения культурных и спортивных объектов (муниципальных и государственных) – учреждений спорта, культуры, спектаклей, библиотек, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров.Кроме того, сообщалось, что в регионе с 13 октября вводят обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 35 342 случая COVID-19.
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общество, курганская область, коронавирус в россии, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
В Курганской области введут QR-коды для посещения торговых центров
Посетить ТРЦ в Курганской области с 18 октября можно будет по QR-коду или ПЦР-тесту
ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости.
Фильтры безопасности вводятся с 18 октября в торгово-развлекательных центрах Курганской области
, посетителям будет необходим QR-код либо отрицательный ПЦР-тест, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.
"С 18 октября в регионе вводятся фильтры безопасности для посещения государственных и коммерческих предприятий в указанных сферах: культура, физкультура и спорт (ранее это было обязательно для государственных учреждений этой сферы), торгово-развлекательные центры, общественное питание (за исключением автозаправочных станций и еды на вынос), предприятия, оказывающие санаторно-курортные услуги, гостиницы", - говорится в сообщении.
Граждане, которые посещают предприятия указанной сферы, должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность, а также справку о вакцинации от коронавируса
(электронный QR-код, либо бумажный документ), либо отрицательный ПЦР-тест на ковид сроком действия не более 72 часов или справку о перенесённом не более 6 месяцев назад коронавирусе.
Ранее сообщалось, что с 4 октября вводятся входные фильтры безопасности для посещения для посещения культурных и спортивных объектов (муниципальных и государственных) – учреждений спорта, культуры, спектаклей, библиотек, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров.
Кроме того, сообщалось, что в регионе с 13 октября вводят обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 35 342 случая COVID-19.