https://ria.ru/20211012/putin-1754248640.html

Путин рассказал о контактах с Пашиняном

Путин рассказал о контактах с Пашиняном - РИА Новости, 12.10.2021

Путин рассказал о контактах с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Москве с премьер-министром Армении Николой Пашиняном заявил, что личные встречи всегда продуктивнее. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:47

2021-10-12T17:47

2021-10-12T18:34

политика

армения

владимир путин

никол пашинян

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Москве с премьер-министром Армении Николой Пашиняном заявил, что личные встречи всегда продуктивнее."Мы с вами в постоянном контакте находимся по телефону, конечно, личные встречи всегда продуктивно проходят для достижения нужного результата. Надеюсь, что так будет и на этот раз. Мы поговорим в формальной и не в формальной обстановке, пообедаем вместе, обсудим текущие дела, поговорим о перспективах", - сказал Путин Пашиняну.

https://ria.ru/20211012/diplomatiya-1754067860.html

армения

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политика, армения, владимир путин, никол пашинян, россия