https://ria.ru/20211012/putin-1754248640.html
Путин рассказал о контактах с Пашиняном
Путин рассказал о контактах с Пашиняном - РИА Новости, 12.10.2021
Путин рассказал о контактах с Пашиняном
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Москве с премьер-министром Армении Николой Пашиняном заявил, что личные встречи всегда продуктивнее. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:47
2021-10-12T17:47
2021-10-12T18:34
политика
армения
владимир путин
никол пашинян
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Москве с премьер-министром Армении Николой Пашиняном заявил, что личные встречи всегда продуктивнее."Мы с вами в постоянном контакте находимся по телефону, конечно, личные встречи всегда продуктивно проходят для достижения нужного результата. Надеюсь, что так будет и на этот раз. Мы поговорим в формальной и не в формальной обстановке, пообедаем вместе, обсудим текущие дела, поговорим о перспективах", - сказал Путин Пашиняну.
https://ria.ru/20211012/diplomatiya-1754067860.html
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политика, армения, владимир путин, никол пашинян, россия
17:47 12.10.2021 (обновлено: 18:34 12.10.2021)
Путин рассказал о контактах с Пашиняном
Путин на встрече с Пашиняном: мы находимся в контакте, но личные встречи продуктивнее