https://ria.ru/20211012/putin-1754215219.html

Путин призвал Госдуму принимать сбалансированные решения

Путин призвал Госдуму принимать сбалансированные решения - РИА Новости, 12.10.2021

Путин призвал Госдуму принимать сбалансированные решения

Президент РФ Владимир Путин обращаясь к депутатам Госдумы, заявил, что разногласий в подходах не избежать, в парламенте должны звучать разные мнения и... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:23

2021-10-12T15:23

2021-10-12T17:36

политика

владимир путин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обращаясь к депутатам Госдумы, заявил, что разногласий в подходах не избежать, в парламенте должны звучать разные мнения и приниматься сбалансированные решения."Да, конечно, разногласий в подходах, в позициях, взглядах, конечно, не избежать - это абсолютно нормально. Парламент - именно та площадка, где должны звучать разные мнения... в спорах открываться нужно сбалансированным решениям", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211003/putin-1752880826.html

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Путин: "В парламенте должны звучать разные мнения и приниматься сбалансированные решения" Президент РФ Владимир Путин обращаясь к депутатам Госдумы, заявил, что разногласий в подходах не избежать, в парламенте должны звучать разные мнения и приниматься сбалансированные решения. 2021-10-12T15:23 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, владимир путин, госдума рф, россия