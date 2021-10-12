https://ria.ru/20211012/putin-1754215219.html
Путин призвал Госдуму принимать сбалансированные решения
Путин призвал Госдуму принимать сбалансированные решения - РИА Новости, 12.10.2021
Путин призвал Госдуму принимать сбалансированные решения
Президент РФ Владимир Путин обращаясь к депутатам Госдумы, заявил, что разногласий в подходах не избежать, в парламенте должны звучать разные мнения и... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:23
2021-10-12T15:23
2021-10-12T17:36
политика
владимир путин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обращаясь к депутатам Госдумы, заявил, что разногласий в подходах не избежать, в парламенте должны звучать разные мнения и приниматься сбалансированные решения."Да, конечно, разногласий в подходах, в позициях, взглядах, конечно, не избежать - это абсолютно нормально. Парламент - именно та площадка, где должны звучать разные мнения... в спорах открываться нужно сбалансированным решениям", - сказал Путин.
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Путин: "В парламенте должны звучать разные мнения и приниматься сбалансированные решения"
Президент РФ Владимир Путин обращаясь к депутатам Госдумы, заявил, что разногласий в подходах не избежать, в парламенте должны звучать разные мнения и приниматься сбалансированные решения.
2021-10-12T15:23
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политика, владимир путин, госдума рф, россия
15:23 12.10.2021 (обновлено: 17:36 12.10.2021)
Путин призвал Госдуму принимать сбалансированные решения
Путин призвал депутатов Госдумы принимать сбалансированные решения