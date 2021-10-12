https://ria.ru/20211012/putin-1754215107.html

Путин надеется, что Госдума подтвердит кредит доверия своей работой

Путин надеется, что Госдума подтвердит кредит доверия своей работой - РИА Новости, 12.10.2021

Путин надеется, что Госдума подтвердит кредит доверия своей работой

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Госдума нового созыва будет подтверждать кредит доверия ежедневно своей работой. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:22

2021-10-12T15:22

2021-10-12T15:39

владимир путин

госдума рф

россия

политика

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Госдума нового созыва будет подтверждать кредит доверия ежедневно своей работой."Уверен, всех вас объединяет стремление работать в интересах России, ради ее дальнейшего успешного развития, ради укрепления наших традиционных ценностей, которые обозначены в обновленной Конституции. Конечно, ради повышения благополучия и качества жизни людей. Именно благодаря их воле и доверию вы получили свои депутатские мандаты. В этой поддержке нашего многонационального народа, который является единственным источником власти в стране, залог силы и авторитета Государственной Думы, ее ответственности за страну, за каждое свое решение. Рассчитываю, что вы будете подтверждать этот высокий кредит доверия ежедневной напряженной, результативной работой", - заявил Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

https://ria.ru/20211012/gosduma-1754214445.html

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владимир путин, госдума рф, россия, политика