https://ria.ru/20211012/putin-1754194168.html
Путин проводит публичные встречи в основном в видеорежиме, заявил Песков
Путин проводит публичные встречи в основном в видеорежиме, заявил Песков - РИА Новости, 12.10.2021
Путин проводит публичные встречи в основном в видеорежиме, заявил Песков
Президент России Владимир Путин публичные встречи главным образом проводит в режиме видео-конференц-связи (ВКС), но есть и очное общение – например, предстоящее РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:46
2021-10-12T13:46
2021-10-12T13:46
политика
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владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
воздушно-космические силы россии
никол пашинян
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин публичные встречи главным образом проводит в режиме видео-конференц-связи (ВКС), но есть и очное общение – например, предстоящее выступление перед депутатами Госдумы или переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Главным образом публичные встречи идут в формате ВКС, но сегодня он будет выступать перед депутатами в зале - это очное общение, встреча с премьер-министром Армении - очное общение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли в графике Путина больше личных встреч или сохраняется режим самоизоляции.По его словам, предстоящий визит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета тоже подразумевает очное общение."Целый ряд непубличных встреч проходит в очном формате. Рабочих, обычных (встреч), о которых мы, как правило, не сообщаем", - добавил Песков.
https://ria.ru/20211012/revaktsinatsiya-1754175633.html
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политика, армения, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, воздушно-космические силы россии, никол пашинян
Путин проводит публичные встречи в основном в видеорежиме, заявил Песков
Песков заявил, что Путин проводит публичные встречи в основном в видеорежиме