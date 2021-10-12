https://ria.ru/20211012/putin-1754194168.html

Путин проводит публичные встречи в основном в видеорежиме, заявил Песков

Путин проводит публичные встречи в основном в видеорежиме, заявил Песков - РИА Новости, 12.10.2021

Путин проводит публичные встречи в основном в видеорежиме, заявил Песков

Президент России Владимир Путин публичные встречи главным образом проводит в режиме видео-конференц-связи (ВКС), но есть и очное общение – например, предстоящее РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:46

2021-10-12T13:46

2021-10-12T13:46

политика

армения

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

воздушно-космические силы россии

никол пашинян

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин публичные встречи главным образом проводит в режиме видео-конференц-связи (ВКС), но есть и очное общение – например, предстоящее выступление перед депутатами Госдумы или переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Главным образом публичные встречи идут в формате ВКС, но сегодня он будет выступать перед депутатами в зале - это очное общение, встреча с премьер-министром Армении - очное общение", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли в графике Путина больше личных встреч или сохраняется режим самоизоляции.По его словам, предстоящий визит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета тоже подразумевает очное общение."Целый ряд непубличных встреч проходит в очном формате. Рабочих, обычных (встреч), о которых мы, как правило, не сообщаем", - добавил Песков.

https://ria.ru/20211012/revaktsinatsiya-1754175633.html

https://ria.ru/20211011/peregovory-1754096482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, армения, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, воздушно-космические силы россии, никол пашинян