https://ria.ru/20211012/putin-1754175892.html

Песков объяснил, почему Путин не участвовал в спецсаммите по Афганистану

Песков объяснил, почему Путин не участвовал в спецсаммите по Афганистану - РИА Новости, 12.10.2021

Песков объяснил, почему Путин не участвовал в спецсаммите по Афганистану

График президента РФ Владимира Путина не позволил ему участвовать в спецсаммите по Афганистану, итальянские партнеры были заранее проинформированы, заявил... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:39

2021-10-12T12:39

2021-10-12T12:59

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. График президента РФ Владимира Путина не позволил ему участвовать в спецсаммите по Афганистану, итальянские партнеры были заранее проинформированы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Не только (замглавы МИД РФ Игорь Моргулов). Будет спецпредставитель президента по Афганистану (Замир) Кабулов. Вот эти два наших дипломата будет представлять и, собственно, специалисты по афганской проблематике будут представлять РФ. К сожалению, сегодня график президента связан в первую очередь с началом работы парламента, и во вторую очередь с ранее запланированным международными контактами, имеется ввиду визит (премьер-министра Армении Никола) Пашиняна, к сожалению, не позволяет. А министр иностранных дел тоже находится в загранкомандировке. Мы, собственно, об этом заранее информировали итальянских организаторов", - сказал Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/mid-1752934109.html

афганистан

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в мире, афганистан, владимир путин, дмитрий песков