https://ria.ru/20211012/putin-1754136822.html
Россия выступает за совместные усилия по защите флоры и фауны, заявил Путин
Россия выступает за совместные усилия по защите флоры и фауны, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2021
Россия выступает за совместные усилия по защите флоры и фауны, заявил Путин
Россия полностью поддерживает необходимость совместных усилий по защите флоры и фауны, с учетом суверенитета каждой страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T09:29
2021-10-12T09:29
2021-10-12T09:46
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия полностью поддерживает необходимость совместных усилий по защите флоры и фауны, с учетом суверенитета каждой страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Задачи сохранения природы не могут успешно решаться одной отдельно взятой страной - это дело всех государств, без преувеличения всего человечества. Мы полностью поддерживаем идею формирования более тесного международного взаимодействия по всем остро стоящим вопросам защиты флоры и фауны, охраны атмосферы и водных ресурсов", - сказал Путин в своём видеовыступлении на 15-й сессии конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.Он добавил, что такое взаимодействие должно осуществляться "с опорой на общепризнанные научные данные, четкую и универсальную правовую базу при уважении суверенитета государств над своими природными ресурсами и экономической деятельностью", также нужно учитывать и национальные приоритеты, специфику каждого государства и уделять повышенное внимание потребностям развивающихся и наименее развитых стран.
https://ria.ru/20211012/putin-1754136538.html
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общество, владимир путин, россия, оон
09:29 12.10.2021 (обновлено: 09:46 12.10.2021)
Россия выступает за совместные усилия по защите флоры и фауны, заявил Путин
Путин заявил, что Россия выступает за совместные усилия по защите флоры и фауны