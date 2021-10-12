https://ria.ru/20211012/putin-1754136822.html

Россия выступает за совместные усилия по защите флоры и фауны, заявил Путин

Россия выступает за совместные усилия по защите флоры и фауны, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2021

Россия выступает за совместные усилия по защите флоры и фауны, заявил Путин

Россия полностью поддерживает необходимость совместных усилий по защите флоры и фауны, с учетом суверенитета каждой страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T09:29

2021-10-12T09:29

2021-10-12T09:46

общество

владимир путин

россия

оон

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия полностью поддерживает необходимость совместных усилий по защите флоры и фауны, с учетом суверенитета каждой страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Задачи сохранения природы не могут успешно решаться одной отдельно взятой страной - это дело всех государств, без преувеличения всего человечества. Мы полностью поддерживаем идею формирования более тесного международного взаимодействия по всем остро стоящим вопросам защиты флоры и фауны, охраны атмосферы и водных ресурсов", - сказал Путин в своём видеовыступлении на 15-й сессии конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.Он добавил, что такое взаимодействие должно осуществляться "с опорой на общепризнанные научные данные, четкую и универсальную правовую базу при уважении суверенитета государств над своими природными ресурсами и экономической деятельностью", также нужно учитывать и национальные приоритеты, специфику каждого государства и уделять повышенное внимание потребностям развивающихся и наименее развитых стран.

https://ria.ru/20211012/putin-1754136538.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, россия, оон