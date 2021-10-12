https://ria.ru/20211012/putin-1754136538.html

Путин рассказал о создании новых природоохранных территорий

Путин рассказал о создании новых природоохранных территорий - РИА Новости, 12.10.2021

Путин рассказал о создании новых природоохранных территорий

Российские власти планируют создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий к 2024 году, сообщил Владимир Путин на 15-й сессии Конференции сторон... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T09:26

2021-10-12T09:26

2021-10-12T10:23

общество

владимир путин

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские власти планируют создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий к 2024 году, сообщил Владимир Путин на 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии.Президент отметил, что благодаря "колоссальной поглощающей способности российских лесов" страна вносит весомый вклад в решение глобальных климатических проблем."На долю России приходится 20% мировых запасов леса, и мы будем повышать качество управления лесным хозяйством, в том числе принимать дополнительные меры по борьбе с природными пожарами и восстановлением лесов", — сказал он.Глава государства также напомнил, что сейчас под защитой экологического законодательства находится 25% сухопутной части страны. "А это, поверьте, по-настоящему огромные пространства", — подчеркнул он.Также Путин заявил, что продолжится работа по сохранению флоры и фауны. "Защита редких видов <...> гарантируется в нашей стране на государственном уровне, и принимаемые меры дают ощутимый результат. Так, выросли популяции переднеазиатского и дальневосточного леопардов, снежного барса, сайгака, белого медведя, зубра, птиц семейства соколиных, а также, разумеется, амурского тигра", — рассказал он.В заключение президент пообещал, что власти и дальше будут прикладывать усилия в этом направлении, в том числе в координации с зарубежными партнерами.

https://ria.ru/20211012/bioraznoobrazie-1754135577.html

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общество, владимир путин, россия, оон