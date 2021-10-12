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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211012/puteshestviya-1754156219.html
Туристы рассказали, как часто отправляются в поездки по знакомым местам
Туристы рассказали, как часто отправляются в поездки по знакомым местам - РИА Новости, 12.10.2021
Туристы рассказали, как часто отправляются в поездки по знакомым местам
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто отправляются в поездки в города и места, где уже были ранее, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:41
2021-10-12T11:41
туризм
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто отправляются в поездки в города и места, где уже были ранее, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1440 пользователей и выяснили, что большинство (80 процентов) опрошенных выбирали повторные варианты отдыха.Решение вернуться 69 процентов респондентов обычно принимали уже во время путешествия. Три четверти (72 процента) опрошенных призналась, что повторная поездка не была связана с разочарованием в других направлениях.Половина (52 процента) туристов возвращались в полюбившиеся места более двух раз.Большинство опрошенных считают, что совершать повторные поездки к понравившимся достопримечательностям лучше в компании, лишь 18 процентов готовы пережить такой опыт в одиночку.
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новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать в выходные, психология, стиль жизни
11:41 12.10.2021
 
Туристы рассказали, как часто отправляются в поездки по знакомым местам

Половина туристов возвращается в полюбившиеся места более двух раз

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПриоратский дворец на берегу Черного озера в Гатчине Ленинградской области
Приоратский дворец на берегу Черного озера в Гатчине Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 окт РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто отправляются в поездки в города и места, где уже были ранее, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1440 пользователей и выяснили, что большинство (80 процентов) опрошенных выбирали повторные варианты отдыха.
Решение вернуться 69 процентов респондентов обычно принимали уже во время путешествия. Три четверти (72 процента) опрошенных призналась, что повторная поездка не была связана с разочарованием в других направлениях.
Половина (52 процента) туристов возвращались в полюбившиеся места более двух раз.
Большинство опрошенных считают, что совершать повторные поездки к понравившимся достопримечательностям лучше в компании, лишь 18 процентов готовы пережить такой опыт в одиночку.
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