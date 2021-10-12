Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211012/puteshestviya-1754129000.html
Аналитики рассказали, что россияне стали больше тратить на турпутевки
Аналитики рассказали, что россияне стали больше тратить на турпутевки - РИА Новости, 12.10.2021
Аналитики рассказали, что россияне стали больше тратить на турпутевки
Траты россиян на туристические путевки в третьем квартале 2021 года в денежном выражении выросли почти на треть по сравнению с допандемийным 2019 годом,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T07:21
2021-10-12T09:27
путешествия
оаэ
турция
туризм
экономика
новости - туризм
туристы
куда поехать в выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751959903_0:62:3530:2048_1920x0_80_0_0_3967b4aeed0859b65be8128b4f70b296.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Траты россиян на туристические путевки в третьем квартале 2021 года в денежном выражении выросли почти на треть по сравнению с допандемийным 2019 годом, сообщили РИА Новости аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.Аналитики сравнили траты россиян на туристические путевки за первые три квартала (с января по сентябрь включительно) 2021, 2020 и 2019 года. Так, согласно данным авторов исследования, за первые три квартала 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года траты в денежном выражении выросли на 3,6%, в натуральном - на 27,6%.Основных факторов для этого несколько, пояснили они. Первый - это эффект отложенного спроса. С начала пандемийного 2020 года многие россияне были просто вынуждены практически на год-полтора отказаться от поездок, уточняют авторы исследования. Второй - это увеличение среднего чека на отдых из-за повышения цен на авиабилеты и отели в 2021 году. Третий - летний активный период, когда многие покупают туры с детьми на время летних каникул.В сравнении с третьим кварталом 2020 года аналогичный период 2021 года также показал положительную динамику: рост в денежном выражении составил 278,4%, в натуральном - 121,2%. При этом самые дорогие туры в 2021 году были куплены в Турцию за 2,9 миллиона рублей, ОАЭ - за 1,9 миллиона рублей, Крым - за 1,2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20211012/vyborg-1754032287.html
https://ria.ru/20211007/bali-1753341787.html
оаэ
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751959903_1011:159:3530:2048_1920x0_80_0_0_c5b278d14564883944410cf2de26dabf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
путешествия, оаэ, турция, экономика, новости - туризм, туристы, куда поехать в выходные
07:21 12.10.2021 (обновлено: 09:27 12.10.2021)
 
Аналитики рассказали, что россияне стали больше тратить на турпутевки

Аналитики ОFD.ru сообщили о росте трат россиян на турпутевки по сравнению с 2019 годом

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТуристы на пляже
Туристы на пляже - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Траты россиян на туристические путевки в третьем квартале 2021 года в денежном выражении выросли почти на треть по сравнению с допандемийным 2019 годом, сообщили РИА Новости аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.
Аналитики сравнили траты россиян на туристические путевки за первые три квартала (с января по сентябрь включительно) 2021, 2020 и 2019 года. Так, согласно данным авторов исследования, за первые три квартала 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года траты в денежном выражении выросли на 3,6%, в натуральном - на 27,6%.
"Разворот тренда к положительной динамике произошел в третьем квартале 2021 года и показал рост в 27,4% в денежном и 58,7% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным допандемийным периодом 2019 года", - приводят данные авторы исследования.
Основных факторов для этого несколько, пояснили они. Первый - это эффект отложенного спроса. С начала пандемийного 2020 года многие россияне были просто вынуждены практически на год-полтора отказаться от поездок, уточняют авторы исследования. Второй - это увеличение среднего чека на отдых из-за повышения цен на авиабилеты и отели в 2021 году. Третий - летний активный период, когда многие покупают туры с детьми на время летних каникул.
Виды Выборга с Часовой башни - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 08:00Туризм
Три страны в одном городе: где погулять в Выборге
В сравнении с третьим кварталом 2020 года аналогичный период 2021 года также показал положительную динамику: рост в денежном выражении составил 278,4%, в натуральном - 121,2%. При этом самые дорогие туры в 2021 году были куплены в Турцию за 2,9 миллиона рублей, ОАЭ - за 1,9 миллиона рублей, Крым - за 1,2 миллиона рублей.
Балийцы у храма Улун Дану - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 11:38Туризм
Туроператоры рассказали, во сколько обойдется путешествие на Бали
 
ТуризмПутешествияОАЭТурцияЭкономикаНовости - Туризмтуристыкуда поехать в выходные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
Лента новостейМолния