https://ria.ru/20211012/puteshestviya-1754129000.html

Аналитики рассказали, что россияне стали больше тратить на турпутевки

Аналитики рассказали, что россияне стали больше тратить на турпутевки - РИА Новости, 12.10.2021

Аналитики рассказали, что россияне стали больше тратить на турпутевки

Траты россиян на туристические путевки в третьем квартале 2021 года в денежном выражении выросли почти на треть по сравнению с допандемийным 2019 годом,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T07:21

2021-10-12T07:21

2021-10-12T09:27

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Траты россиян на туристические путевки в третьем квартале 2021 года в денежном выражении выросли почти на треть по сравнению с допандемийным 2019 годом, сообщили РИА Новости аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.Аналитики сравнили траты россиян на туристические путевки за первые три квартала (с января по сентябрь включительно) 2021, 2020 и 2019 года. Так, согласно данным авторов исследования, за первые три квартала 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года траты в денежном выражении выросли на 3,6%, в натуральном - на 27,6%.Основных факторов для этого несколько, пояснили они. Первый - это эффект отложенного спроса. С начала пандемийного 2020 года многие россияне были просто вынуждены практически на год-полтора отказаться от поездок, уточняют авторы исследования. Второй - это увеличение среднего чека на отдых из-за повышения цен на авиабилеты и отели в 2021 году. Третий - летний активный период, когда многие покупают туры с детьми на время летних каникул.В сравнении с третьим кварталом 2020 года аналогичный период 2021 года также показал положительную динамику: рост в денежном выражении составил 278,4%, в натуральном - 121,2%. При этом самые дорогие туры в 2021 году были куплены в Турцию за 2,9 миллиона рублей, ОАЭ - за 1,9 миллиона рублей, Крым - за 1,2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211012/vyborg-1754032287.html

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путешествия, оаэ, турция, экономика, новости - туризм, туристы, куда поехать в выходные