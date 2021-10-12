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Меркель заявила, что признание "Талибана"* не стоит на повестке дня

Меркель заявила, что признание "Талибана"* не стоит на повестке дня - РИА Новости, 12.10.2021

Меркель заявила, что признание "Талибана"* не стоит на повестке дня

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что правительство радикального движения "Талибан"* не является инклюзивным, а потому речь о его признании не идет. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:53

2021-10-12T16:53

2021-10-12T17:11

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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что правительство радикального движения "Талибан"* не является инклюзивным, а потому речь о его признании не идет."Мы сегодня все указали на то, что по нашим оценкам - я это четко сказала и многие другие тоже, - правительство "Талибана"* не является инклюзивным, а потому признание "Талибана"* не стоит на повестке дня", - заявила Меркель журналистам после виртуальных переговоров лидеров G20 по Афганистану.По ее словам, тем не менее, переговоры с "Талибаном"* должны продолжаться.Она также отметила, что Германия выделит средства на гуманитарную поддержку населения Афганистана."Мы сегодня вновь с немецкой стороны подтвердили, что мы выделим 600 миллионов евро уже в этом году, чтобы помочь в решении гуманитарных проблем, потому что необходимо предотвратить экономический коллапс", - заявила канцлер.* Запрещенное в России террористическое движение

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в мире, талибан, афганистан, ангела меркель, большая двадцатка, россия, германия