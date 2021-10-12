https://ria.ru/20211012/priznanie-1754235680.html
Меркель заявила, что признание "Талибана"* не стоит на повестке дня
Меркель заявила, что признание "Талибана"* не стоит на повестке дня - РИА Новости, 12.10.2021
Меркель заявила, что признание "Талибана"* не стоит на повестке дня
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что правительство радикального движения "Талибан"* не является инклюзивным, а потому речь о его признании не идет. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:53
2021-10-12T16:53
2021-10-12T17:11
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
ангела меркель
большая двадцатка
россия
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156332/18/1563321889_0:8:3217:1818_1920x0_80_0_0_4dbe73be224be13f4dc1580969c0d3ff.jpg
БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что правительство радикального движения "Талибан"* не является инклюзивным, а потому речь о его признании не идет."Мы сегодня все указали на то, что по нашим оценкам - я это четко сказала и многие другие тоже, - правительство "Талибана"* не является инклюзивным, а потому признание "Талибана"* не стоит на повестке дня", - заявила Меркель журналистам после виртуальных переговоров лидеров G20 по Афганистану.По ее словам, тем не менее, переговоры с "Талибаном"* должны продолжаться.Она также отметила, что Германия выделит средства на гуманитарную поддержку населения Афганистана."Мы сегодня вновь с немецкой стороны подтвердили, что мы выделим 600 миллионов евро уже в этом году, чтобы помочь в решении гуманитарных проблем, потому что необходимо предотвратить экономический коллапс", - заявила канцлер.* Запрещенное в России террористическое движение
https://ria.ru/20211012/lavrov-1754165896.html
афганистан
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156332/18/1563321889_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_bbb85258ce70e39f4ee42aba31dc4f9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, талибан, афганистан, ангела меркель, большая двадцатка, россия, германия
16:53 12.10.2021 (обновлено: 17:11 12.10.2021)
Меркель заявила, что признание "Талибана"* не стоит на повестке дня
Меркель после переговоров G20 заявила, что признание "Талибана"* не стоит на повестке дня