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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211012/priznanie-1754235680.html
Меркель заявила, что признание "Талибана"* не стоит на повестке дня
Меркель заявила, что признание "Талибана"* не стоит на повестке дня - РИА Новости, 12.10.2021
Меркель заявила, что признание "Талибана"* не стоит на повестке дня
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что правительство радикального движения "Талибан"* не является инклюзивным, а потому речь о его признании не идет. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:53
2021-10-12T17:11
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
ангела меркель
большая двадцатка
россия
германия
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что правительство радикального движения "Талибан"* не является инклюзивным, а потому речь о его признании не идет."Мы сегодня все указали на то, что по нашим оценкам - я это четко сказала и многие другие тоже, - правительство "Талибана"* не является инклюзивным, а потому признание "Талибана"* не стоит на повестке дня", - заявила Меркель журналистам после виртуальных переговоров лидеров G20 по Афганистану.По ее словам, тем не менее, переговоры с "Талибаном"* должны продолжаться.Она также отметила, что Германия выделит средства на гуманитарную поддержку населения Афганистана."Мы сегодня вновь с немецкой стороны подтвердили, что мы выделим 600 миллионов евро уже в этом году, чтобы помочь в решении гуманитарных проблем, потому что необходимо предотвратить экономический коллапс", - заявила канцлер.* Запрещенное в России террористическое движение
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в мире, талибан, афганистан, ангела меркель, большая двадцатка, россия, германия
16:53 12.10.2021 (обновлено: 17:11 12.10.2021)
 
Меркель заявила, что признание "Талибана"* не стоит на повестке дня

Меркель после переговоров G20 заявила, что признание "Талибана"* не стоит на повестке дня

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что правительство радикального движения "Талибан"* не является инклюзивным, а потому речь о его признании не идет.
"Мы сегодня все указали на то, что по нашим оценкам - я это четко сказала и многие другие тоже, - правительство "Талибана"* не является инклюзивным, а потому признание "Талибана"* не стоит на повестке дня", - заявила Меркель журналистам после виртуальных переговоров лидеров G20 по Афганистану.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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Москва ждет реакции от талибов по встрече 20 октября, заявил Лавров
По ее словам, тем не менее, переговоры с "Талибаном"* должны продолжаться.
Она также отметила, что Германия выделит средства на гуманитарную поддержку населения Афганистана.
"Мы сегодня вновь с немецкой стороны подтвердили, что мы выделим 600 миллионов евро уже в этом году, чтобы помочь в решении гуманитарных проблем, потому что необходимо предотвратить экономический коллапс", - заявила канцлер.
* Запрещенное в России террористическое движение
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанАнгела МеркельБольшая двадцаткаРоссияГермания
 
 
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