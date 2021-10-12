https://ria.ru/20211012/postavki-1754248509.html

Запрета на поставки угля из Донбасса в 2014 году не было, заявил Медведчук

Запрета на поставки угля из Донбасса в 2014 году не было, заявил Медведчук - РИА Новости, 12.10.2021

Запрета на поставки угля из Донбасса в 2014 году не было, заявил Медведчук

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что запрета на поставки угля с неподконтрольных... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:47

2021-10-12T17:47

2021-10-12T17:47

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украина

киев

петр порошенко

луганская народная республика

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

иван баканов

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КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что запрета на поставки угля с неподконтрольных территорий Донбасса в 2014-2015 годах не было, а предприятия платили налоги Киеву.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным. Накануне оглашения подозрения Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов). Заседание суда назначили на вторник."ДНР и ЛНР не были признаны в этот период террористическими организациями. И не могли быть признаны террористическими организациями. Предприятия, которые работали, которым предоставлялась социально-экономическая помощь и которые не находились в хозяйственных, предпринимательских и других отношениях с так называемыми органами исполнительной власти, платили налоги в госбюджет Украины. И это подтверждают данные фискальной службы", - заявил Медведчук в суде.По его словам, предприятия платили налоги до 2017 года, когда занимавший тогда президентский пост Петр Порошенко своим указом ввел экономическую блокаду Донбасса, что предполагало запрет на торговлю с предприятиями на неподконтрольной Киеву территории."Никакие действия не могли быть квалифицированы, как преступные, аргумент - отсутствие запрета на законодательном и нормативном уровне, - имею в виду не только законами, но и подзаконными актами, - касательно перемещения грузов и услуг в это время между... неконтролируемой и контролируемой территориями", - сказал Медведчук.

https://ria.ru/20211009/medvedchuk-1753826898.html

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в мире, украина, киев, петр порошенко, луганская народная республика, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, иван баканов