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Запрета на поставки угля из Донбасса в 2014 году не было, заявил Медведчук
Запрета на поставки угля из Донбасса в 2014 году не было, заявил Медведчук - РИА Новости, 12.10.2021
Запрета на поставки угля из Донбасса в 2014 году не было, заявил Медведчук
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что запрета на поставки угля с неподконтрольных... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:47
2021-10-12T17:47
в мире
украина
киев
петр порошенко
луганская народная республика
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
иван баканов
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КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что запрета на поставки угля с неподконтрольных территорий Донбасса в 2014-2015 годах не было, а предприятия платили налоги Киеву.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным. Накануне оглашения подозрения Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов). Заседание суда назначили на вторник."ДНР и ЛНР не были признаны в этот период террористическими организациями. И не могли быть признаны террористическими организациями. Предприятия, которые работали, которым предоставлялась социально-экономическая помощь и которые не находились в хозяйственных, предпринимательских и других отношениях с так называемыми органами исполнительной власти, платили налоги в госбюджет Украины. И это подтверждают данные фискальной службы", - заявил Медведчук в суде.По его словам, предприятия платили налоги до 2017 года, когда занимавший тогда президентский пост Петр Порошенко своим указом ввел экономическую блокаду Донбасса, что предполагало запрет на торговлю с предприятиями на неподконтрольной Киеву территории."Никакие действия не могли быть квалифицированы, как преступные, аргумент - отсутствие запрета на законодательном и нормативном уровне, - имею в виду не только законами, но и подзаконными актами, - касательно перемещения грузов и услуг в это время между... неконтролируемой и контролируемой территориями", - сказал Медведчук.
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в мире, украина, киев, петр порошенко, луганская народная республика, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, иван баканов
17:47 12.10.2021
 
Запрета на поставки угля из Донбасса в 2014 году не было, заявил Медведчук

Медведчук: запрета на поставки донбасского угля в 2014-2015 годах не было

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что запрета на поставки угля с неподконтрольных территорий Донбасса в 2014-2015 годах не было, а предприятия платили налоги Киеву.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным. Накануне оглашения подозрения Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов). Заседание суда назначили на вторник.
"ДНР и ЛНР не были признаны в этот период террористическими организациями. И не могли быть признаны террористическими организациями. Предприятия, которые работали, которым предоставлялась социально-экономическая помощь и которые не находились в хозяйственных, предпринимательских и других отношениях с так называемыми органами исполнительной власти, платили налоги в госбюджет Украины. И это подтверждают данные фискальной службы", - заявил Медведчук в суде.
По его словам, предприятия платили налоги до 2017 года, когда занимавший тогда президентский пост Петр Порошенко своим указом ввел экономическую блокаду Донбасса, что предполагало запрет на торговлю с предприятиями на неподконтрольной Киеву территории.
"Никакие действия не могли быть квалифицированы, как преступные, аргумент - отсутствие запрета на законодательном и нормативном уровне, - имею в виду не только законами, но и подзаконными актами, - касательно перемещения грузов и услуг в это время между... неконтролируемой и контролируемой территориями", - сказал Медведчук.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
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В миреУкраинаКиевПетр ПорошенкоЛуганская Народная РеспубликаВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньИван Баканов
 
 
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