Запрета на поставки угля из Донбасса в 2014 году не было, заявил Медведчук
Медведчук: запрета на поставки донбасского угля в 2014-2015 годах не было
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде
КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что запрета на поставки угля с неподконтрольных территорий Донбасса в 2014-2015 годах не было, а предприятия платили налоги Киеву.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным. Накануне оглашения подозрения Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов). Заседание суда назначили на вторник.
"ДНР и ЛНР не были признаны в этот период террористическими организациями. И не могли быть признаны террористическими организациями. Предприятия, которые работали, которым предоставлялась социально-экономическая помощь и которые не находились в хозяйственных, предпринимательских и других отношениях с так называемыми органами исполнительной власти, платили налоги в госбюджет Украины. И это подтверждают данные фискальной службы", - заявил Медведчук в суде.
По его словам, предприятия платили налоги до 2017 года, когда занимавший тогда президентский пост Петр Порошенко своим указом ввел экономическую блокаду Донбасса, что предполагало запрет на торговлю с предприятиями на неподконтрольной Киеву территории.
"Никакие действия не могли быть квалифицированы, как преступные, аргумент - отсутствие запрета на законодательном и нормативном уровне, - имею в виду не только законами, но и подзаконными актами, - касательно перемещения грузов и услуг в это время между... неконтролируемой и контролируемой территориями", - сказал Медведчук.