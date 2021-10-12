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Хуснуллин проверит исполнение поручений Мишустина на Дальнем Востоке

Хуснуллин проверит исполнение поручений Мишустина на Дальнем Востоке - РИА Новости, 12.10.2021

Хуснуллин проверит исполнение поручений Мишустина на Дальнем Востоке

Вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин вылетают на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений председателя правительства Михаила Мишустина,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T19:13

2021-10-12T19:13

2021-10-12T19:40

дальний восток

политика

сахалинская область

хабаровский край

курильские острова

михаил мишустин

марат хуснуллин

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин вылетают на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений председателя правительства Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба кабмина."Вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин отправляются в рабочую поездку на Дальний Восток, чтобы проверить, как выполняются задачи, поставленные председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.Отмечается, что вице-премьеры посетят Хабаровский край и Сахалинскую область, где проверят детский больничный комплекс и Курильскую центральную районную больницу, для которой должно быть закуплено современное оборудование.Добавляется, что Григоренко и Хуснуллин побывают на промышленных предприятиях и важных объектах инфраструктуры, в том числе в филиале авиационного завода "Сухой" имени Юрия Гагарина и на Амурском судостроительном заводе."Дмитрий Григоренко встретится с предпринимателями, чтобы обсудить реализацию инвестиционных проектов на Курильских островах. Марат Хуснуллин проведёт совещание по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог", - отмечает пресс-служба правительства.

https://ria.ru/20211006/turizm-1753272276.html

https://realty.ria.ru/20211005/gorod-1753095308.html

дальний восток

сахалинская область

хабаровский край

курильские острова

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дальний восток, политика, сахалинская область, хабаровский край, курильские острова, михаил мишустин, марат хуснуллин, дмитрий григоренко, россия