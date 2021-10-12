https://ria.ru/20211012/polsha-1754201808.html

Премьер Польши назвал разговоры о выходе страны из Евросоюза ложью

Премьер Польши назвал разговоры о выходе страны из Евросоюза ложью - РИА Новости, 12.10.2021

Премьер Польши назвал разговоры о выходе страны из Евросоюза ложью

Разговоры про выход Польши из Евросоюза – это ложь в попытке ослабить ЕС, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник в Будапеште после встречи... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:29

2021-10-12T14:29

2021-10-12T14:30

в мире

венгрия

словакия

чехия

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

матеуш моравецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729929010_197:0:3029:1593_1920x0_80_0_0_06760caf471824ac8cc1f4d0563c8464.jpg

ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Разговоры про выход Польши из Евросоюза – это ложь в попытке ослабить ЕС, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник в Будапеште после встречи глав правительств стран Вышеградской четверки (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) с участием президента Египта.В последнее время как власти Польши, так и оппозиция взаимно обвиняют друг друга в желании вывести республику из ЕС, в обиход уже вошло понятие Polexit по аналогии с Brexit. Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского Союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры."Наша уважаемая оппозиция пытается обвинить нас в том, что мы пытаемся довести до ослабления Польши, Евросоюза путем выхода из ЕС. Это не просто фейк-ньюс. Это еще хуже. Это ложь, которая нужна для того, чтобы ослабить ЕС", - сказал Моравецкий."Это ложь, которая опирается на ошибочное мнение, что люди не могут прочесть решения конституционных судов других стран-членов, которые были очень похожи на тот, который был вынесен польским Конституционным судом", - добавил он.

https://ria.ru/20211012/polyaki-1754138077.html

венгрия

словакия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, венгрия, словакия, чехия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, матеуш моравецкий