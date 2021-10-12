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Премьер Польши назвал разговоры о выходе страны из Евросоюза ложью
Премьер Польши назвал разговоры о выходе страны из Евросоюза ложью - РИА Новости, 12.10.2021
Премьер Польши назвал разговоры о выходе страны из Евросоюза ложью
Разговоры про выход Польши из Евросоюза – это ложь в попытке ослабить ЕС, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник в Будапеште после встречи... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:29
2021-10-12T14:30
в мире
венгрия
словакия
чехия
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Разговоры про выход Польши из Евросоюза – это ложь в попытке ослабить ЕС, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник в Будапеште после встречи глав правительств стран Вышеградской четверки (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) с участием президента Египта.В последнее время как власти Польши, так и оппозиция взаимно обвиняют друг друга в желании вывести республику из ЕС, в обиход уже вошло понятие Polexit по аналогии с Brexit. Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского Союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры."Наша уважаемая оппозиция пытается обвинить нас в том, что мы пытаемся довести до ослабления Польши, Евросоюза путем выхода из ЕС. Это не просто фейк-ньюс. Это еще хуже. Это ложь, которая нужна для того, чтобы ослабить ЕС", - сказал Моравецкий."Это ложь, которая опирается на ошибочное мнение, что люди не могут прочесть решения конституционных судов других стран-членов, которые были очень похожи на тот, который был вынесен польским Конституционным судом", - добавил он.
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в мире, венгрия, словакия, чехия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, матеуш моравецкий
14:29 12.10.2021 (обновлено: 14:30 12.10.2021)
 
Премьер Польши назвал разговоры о выходе страны из Евросоюза ложью

Премьер Польши Моравецкий назвал разговоры о выходе страны из Евросоюза ложью

© John ThysПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© John Thys
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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Разговоры про выход Польши из Евросоюза – это ложь в попытке ослабить ЕС, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник в Будапеште после встречи глав правительств стран Вышеградской четверки (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) с участием президента Египта.
В последнее время как власти Польши, так и оппозиция взаимно обвиняют друг друга в желании вывести республику из ЕС, в обиход уже вошло понятие Polexit по аналогии с Brexit. Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского Союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.
"Наша уважаемая оппозиция пытается обвинить нас в том, что мы пытаемся довести до ослабления Польши, Евросоюза путем выхода из ЕС. Это не просто фейк-ньюс. Это еще хуже. Это ложь, которая нужна для того, чтобы ослабить ЕС", - сказал Моравецкий.
"Это ложь, которая опирается на ошибочное мнение, что люди не могут прочесть решения конституционных судов других стран-членов, которые были очень похожи на тот, который был вынесен польским Конституционным судом", - добавил он.
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В миреВенгрияСловакияЧехияЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенМатеуш Моравецкий
 
 
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