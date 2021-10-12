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Заксобрание Красноярского края возглавил Алексей Додатко
Заксобрание Красноярского края возглавил Алексей Додатко - РИА Новости, 12.10.2021
Заксобрание Красноярского края возглавил Алексей Додатко
Представитель "Единой России" Алексей Додатко избран председателем заксобрания Красноярского края, сообщает корреспондент РИА Новости с заседания первой сессии... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T08:17
2021-10-12T08:17
политика
красноярск
красноярский край
единая россия
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КРАСНОЯРСК, 12 окт - РИА Новости. Представитель "Единой России" Алексей Додатко избран председателем заксобрания Красноярского края, сообщает корреспондент РИА Новости с заседания первой сессии регионального парламента.В повестке первого заседания первой сессии краевого парламента - девять вопросов, касающихся организационных моментов, в том числе избрания заместителей председателя, образования профильных комитетов. На пост спикера были выдвинуты шесть кандидатур, однако пять депутатов взяли самоотвод, в том числе и занимавший этот пост ранее Дмитрий Свиридов."Число действительных голосов, поданных за избрание Додатко Алексея Игоревича председателем законодательного собрания Красноярского края - 48", - сообщил председатель счетной комиссии по выборам председателя регионального парламента депутат Александр Новиков. "Против" проголосовали три парламентария.В Красноярском крае в единый день голосования выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвёртого созыва. В краевой парламент входит 52 депутата. На первой сессии местного заксобрания присутствуют 51 депутат.Додатко родился в 1975 году. В 1997 году окончил юридический факультет Красноярского госуниверситета. После работал в системе образования, администрации региона, был вице-спикером горсовета Красноярска. В октябре 2014 года назначен руководителем агентства печати и массовых коммуникаций края. В сентябре избран депутатом заксобрания Красноярского края.
https://ria.ru/20210928/vybory-1752106071.html
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политика, красноярск, красноярский край, единая россия
08:17 12.10.2021
 
Заксобрание Красноярского края возглавил Алексей Додатко

Заксобрание Красноярского края возглавил представитель "Единой России" Алексей Додатко

© Fotolia / s1rusВид на заповедник "Столбы" в Красноярске
Вид на заповедник Столбы в Красноярске - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Fotolia / s1rus
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КРАСНОЯРСК, 12 окт - РИА Новости. Представитель "Единой России" Алексей Додатко избран председателем заксобрания Красноярского края, сообщает корреспондент РИА Новости с заседания первой сессии регионального парламента.
В повестке первого заседания первой сессии краевого парламента - девять вопросов, касающихся организационных моментов, в том числе избрания заместителей председателя, образования профильных комитетов. На пост спикера были выдвинуты шесть кандидатур, однако пять депутатов взяли самоотвод, в том числе и занимавший этот пост ранее Дмитрий Свиридов.
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"Число действительных голосов, поданных за избрание Додатко Алексея Игоревича председателем законодательного собрания Красноярского края - 48", - сообщил председатель счетной комиссии по выборам председателя регионального парламента депутат Александр Новиков. "Против" проголосовали три парламентария.
В Красноярском крае в единый день голосования выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвёртого созыва. В краевой парламент входит 52 депутата. На первой сессии местного заксобрания присутствуют 51 депутат.
Додатко родился в 1975 году. В 1997 году окончил юридический факультет Красноярского госуниверситета. После работал в системе образования, администрации региона, был вице-спикером горсовета Красноярска. В октябре 2014 года назначен руководителем агентства печати и массовых коммуникаций края. В сентябре избран депутатом заксобрания Красноярского края.
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