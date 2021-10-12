https://ria.ru/20211012/politika-1754127436.html
В Китае назвали "беспочвенными" обвинения США в "нерыночной политике"
В Китае назвали "беспочвенными" обвинения США в "нерыночной политике" - РИА Новости, 12.10.2021
В Китае назвали "беспочвенными" обвинения США в "нерыночной политике"
Китайская сторона отвергает беспочвенные обвинения США в том, что власти КНР ведут "нерыночную политику", заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T06:01
2021-10-12T06:01
2021-10-12T06:16
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ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Китайская сторона отвергает беспочвенные обвинения США в том, что власти КНР ведут "нерыночную политику", заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.Ранее торговый представитель США в ранге министра Кэтрин Тай заявила, что США намерены поднимать с КНР вопрос о "нерыночной политике" китайских властей, в том числе "злоупотребления в отношении государственных компаний, антиконкурентное поведение и субсидии, кража американской интеллектуальной собственности".По его словам, несмотря на попытки США нарушить цепи поставок, несмотря на влияние пандемии, двусторонняя торговля по-прежнему увеличивается."Экономическое сотрудничество и торговля жизненно важны для общих интересов Китая и США… Мы надеемся, что правительство США действительно изменит свой курс и будет работать вместе с бизнес-сообществом, чтобы превратить торгово-экономическое сотрудничество в "ледокол" в отношениях Китая и США", - подчеркнул он.Товарооборот США и Китая по итогам первых восьми месяцев 2021 года вырос на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 470,31 миллиарда долларов. Товарооборот США и Китая, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, по итогам 2020 года вырос на 8,3% и составил 586 миллиардов долларов.
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в мире, сша, китай
06:01 12.10.2021 (обновлено: 06:16 12.10.2021)
В Китае назвали "беспочвенными" обвинения США в "нерыночной политике"
В Китае отвергли "беспочвенные" американские обвинения в "нерыночной политике"
ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости.
Китайская сторона отвергает беспочвенные обвинения США
в том, что власти КНР ведут "нерыночную политику", заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.
Ранее торговый представитель США в ранге министра Кэтрин Тай заявила, что США намерены поднимать с КНР вопрос о "нерыночной политике" китайских властей, в том числе "злоупотребления в отношении государственных компаний, антиконкурентное поведение и субсидии, кража американской интеллектуальной собственности".
"Мы обратили внимание, что в заявлении торгового представителя США были некоторые положительные моменты, но в то же время мы решительно отвергаем ее беспочвенные обвинения. Я хочу подчеркнуть, что Китай
и США являются неделимым сообществом с общими интересами", - заявил замминистра в интервью телеканалу CGTN
.
По его словам, несмотря на попытки США нарушить цепи поставок, несмотря на влияние пандемии, двусторонняя торговля по-прежнему увеличивается.
"Экономическое сотрудничество и торговля жизненно важны для общих интересов Китая и США… Мы надеемся, что правительство США действительно изменит свой курс и будет работать вместе с бизнес-сообществом, чтобы превратить торгово-экономическое сотрудничество в "ледокол" в отношениях Китая и США", - подчеркнул он.
Товарооборот США и Китая по итогам первых восьми месяцев 2021 года вырос на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 470,31 миллиарда долларов. Товарооборот США и Китая, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, по итогам 2020 года вырос на 8,3% и составил 586 миллиардов долларов.