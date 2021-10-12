https://ria.ru/20211012/politika-1754127436.html

В Китае назвали "беспочвенными" обвинения США в "нерыночной политике"

В Китае назвали "беспочвенными" обвинения США в "нерыночной политике" - РИА Новости, 12.10.2021

В Китае назвали "беспочвенными" обвинения США в "нерыночной политике"

Китайская сторона отвергает беспочвенные обвинения США в том, что власти КНР ведут "нерыночную политику", заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T06:01

2021-10-12T06:01

2021-10-12T06:16

в мире

сша

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg

ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Китайская сторона отвергает беспочвенные обвинения США в том, что власти КНР ведут "нерыночную политику", заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.Ранее торговый представитель США в ранге министра Кэтрин Тай заявила, что США намерены поднимать с КНР вопрос о "нерыночной политике" китайских властей, в том числе "злоупотребления в отношении государственных компаний, антиконкурентное поведение и субсидии, кража американской интеллектуальной собственности".По его словам, несмотря на попытки США нарушить цепи поставок, несмотря на влияние пандемии, двусторонняя торговля по-прежнему увеличивается."Экономическое сотрудничество и торговля жизненно важны для общих интересов Китая и США… Мы надеемся, что правительство США действительно изменит свой курс и будет работать вместе с бизнес-сообществом, чтобы превратить торгово-экономическое сотрудничество в "ледокол" в отношениях Китая и США", - подчеркнул он.Товарооборот США и Китая по итогам первых восьми месяцев 2021 года вырос на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 470,31 миллиарда долларов. Товарооборот США и Китая, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, по итогам 2020 года вырос на 8,3% и составил 586 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20211010/borba-1753907377.html

https://ria.ru/20210920/otnosheniya-1750889238.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай