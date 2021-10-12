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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211012/podmoskove-1754185859.html
Почти 40 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после Covid-19
Почти 40 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после Covid-19 - РИА Новости, 12.10.2021
Почти 40 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после Covid-19
Почти 40 тысяч жителей Московской области прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции, говорится в сообщении регионального... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:13
2021-10-12T13:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
светлана стригункова
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Почти 40 тысяч жителей Московской области прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции, говорится в сообщении регионального Минздрава."Новая коронавирусная инфекция может влиять на работу сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Поэтому после перенесенной болезни необходимо проходить профилактический осмотр, в ходе которого специалисты смогут выявить нарушения в работе организма и при необходимости вовремя начать лечение", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.Она напомнила, что углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап включает в себя такие исследования, как общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.Пройти углубленную диспансеризацию могут лица старше 18 лет, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, начиная со второго месяца после выздоровления. Для этого необходимо записаться на портале Госуслуг или обратившись в медицинскую организацию по месту прикрепления.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, светлана стригункова
13:13 12.10.2021
 

Почти 40 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после Covid-19

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДиспансеризация
Диспансеризация - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Почти 40 тысяч жителей Московской области прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции, говорится в сообщении регионального Минздрава.
"Новая коронавирусная инфекция может влиять на работу сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Поэтому после перенесенной болезни необходимо проходить профилактический осмотр, в ходе которого специалисты смогут выявить нарушения в работе организма и при необходимости вовремя начать лечение", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.
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Она напомнила, что углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап включает в себя такие исследования, как общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
Пройти углубленную диспансеризацию могут лица старше 18 лет, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, начиная со второго месяца после выздоровления. Для этого необходимо записаться на портале Госуслуг или обратившись в медицинскую организацию по месту прикрепления.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19Светлана Стригункова
 
 
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