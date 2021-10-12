https://ria.ru/20211012/podmoskove-1754167753.html

В Подмосковье заработала система автоматизированного осмотра водителей

В Подмосковье заработала система автоматизированного осмотра водителей - РИА Новости, 12.10.2021

В Подмосковье заработала система автоматизированного осмотра водителей

Система автоматизированного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей заработала на территории Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:26

2021-10-12T12:26

2021-10-12T12:26

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Система автоматизированного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей заработала на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Как сообщили в пресс-службе 30 аппаратных комплексов установлены в Долгопрудном, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцово, Люберцах и Подольске. Благодаря технологии распознавания лиц система идентифицирует водителя, после чего определяется состояние его здоровья по ключевым параметрам.В функционал оборудования входят проверка температуры тела, измерение артериального давления и пульса, выявление признаков алкогольного опьянения. Результаты с соответствующими рекомендациями в онлайн-режиме направляются инспектору по проведению профилактических осмотров водителей, который принимает решение о допуске сотрудника к работе."За счет автоматизации данного процесса мы снижаем влияние человеческого фактора, повышаем точность измерений, сокращаем время на медосмотр. Вся процедура может занимать у сотрудника менее трех минут", — приводятся слова первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой.

https://ria.ru/20211011/dtp-1754018468.html

мытищи

московская область (подмосковье)

балашиха

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мытищи, московская область (подмосковье), балашиха