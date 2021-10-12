Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211012/podmoskove-1754167753.html
В Подмосковье заработала система автоматизированного осмотра водителей
В Подмосковье заработала система автоматизированного осмотра водителей - РИА Новости, 12.10.2021
В Подмосковье заработала система автоматизированного осмотра водителей
Система автоматизированного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей заработала на территории Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:26
2021-10-12T12:26
новости подмосковья
мытищи
московская область (подмосковье)
балашиха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754169603_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd5913aa42f2974c546edb6df86f8d74.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Система автоматизированного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей заработала на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Как сообщили в пресс-службе 30 аппаратных комплексов установлены в Долгопрудном, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцово, Люберцах и Подольске. Благодаря технологии распознавания лиц система идентифицирует водителя, после чего определяется состояние его здоровья по ключевым параметрам.В функционал оборудования входят проверка температуры тела, измерение артериального давления и пульса, выявление признаков алкогольного опьянения. Результаты с соответствующими рекомендациями в онлайн-режиме направляются инспектору по проведению профилактических осмотров водителей, который принимает решение о допуске сотрудника к работе."За счет автоматизации данного процесса мы снижаем влияние человеческого фактора, повышаем точность измерений, сокращаем время на медосмотр. Вся процедура может занимать у сотрудника менее трех минут", — приводятся слова первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой.
https://ria.ru/20211011/dtp-1754018468.html
мытищи
московская область (подмосковье)
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754169603_293:0:1253:720_1920x0_80_0_0_c976e0a5856bd646e3dec87bf8bd3b08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мытищи, московская область (подмосковье), балашиха
12:26 12.10.2021
 

В Подмосковье заработала система автоматизированного осмотра водителей

© Фото : Правительство Московской областиВ Подмосковье заработала система автоматизированного осмотра водителей
В Подмосковье заработала система автоматизированного осмотра водителей - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : Правительство Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Система автоматизированного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей заработала на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Как сообщили в пресс-службе 30 аппаратных комплексов установлены в Долгопрудном, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцово, Люберцах и Подольске. Благодаря технологии распознавания лиц система идентифицирует водителя, после чего определяется состояние его здоровья по ключевым параметрам.
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 14:10Новости Подмосковья
Число ДТП в Подмосковье снизилось на 40% за последние пять лет
В функционал оборудования входят проверка температуры тела, измерение артериального давления и пульса, выявление признаков алкогольного опьянения. Результаты с соответствующими рекомендациями в онлайн-режиме направляются инспектору по проведению профилактических осмотров водителей, который принимает решение о допуске сотрудника к работе.
"За счет автоматизации данного процесса мы снижаем влияние человеческого фактора, повышаем точность измерений, сокращаем время на медосмотр. Вся процедура может занимать у сотрудника менее трех минут", — приводятся слова первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой.
 
Новости ПодмосковьяМытищиМосковская область (Подмосковье)Балашиха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
Лента новостейМолния