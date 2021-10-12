https://ria.ru/20211012/pereselentsy-1754014294.html

"Переехали и не жалеем": европейцы назвали преимущества жизни в России

"Переехали и не жалеем": европейцы назвали преимущества жизни в России - РИА Новости, 12.10.2021

"Переехали и не жалеем": европейцы назвали преимущества жизни в России

Швейцарец-пчеловод и старообрядец, прагматичный англичанин, выращивающий цветы на продажу, француз-кондитер — все они живут и работают в Переславле-Залесском... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T08:00

2021-10-12T08:00

2021-10-12T07:56

цветы

швейцария

европа

франция

англия

пчелы

жизнь

переезд

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Мария Семенова. Швейцарец-пчеловод и старообрядец, прагматичный англичанин, выращивающий цветы на продажу, француз-кондитер — все они живут и работают в Переславле-Залесском Ярославской области. С каждым годом местное сообщество иностранцев расширяется. РИА Новости выяснило, чем их привлекает провинциальный городок на берегу озера."Не в той стране родился"Беньямин Форстер впервые приехал в Россию в середине 1990-х, с тех пор каждый отпуск проводил здесь, пока в 2010-м не перебрался окончательно. В Швейцарии у Форстера были русские друзья, которые познакомили его со своей культурой еще в детстве. Беньямин посещал православный храм, много читал, особенно полюбил гоголевского "Тараса Бульбу".Беньямин родился в деревне, учился и работал в Цюрихе. Устал от мегаполиса, "захотелось спокойной жизни". Выбрал Переславль-Залесский — красивый город Золотого кольца России, небольшой и не слишком далекий от Москвы — удобно добираться до аэропорта. "Идеально для такого человека, как я", — замечает собеседник.Работал тут по профессии — маляром, потом занялся пчеловодством."У меня были личные проблемы, чувствовал: нужно что-то менять. Помог друг-пчеловод. Это было как терапия. Действовал сперва по русской системе, но пестициды и антибиотики давно запрещены в Западной Европе. Переделал все на швейцарский лад. Мой мед органический, экологически чистый. Пасека расширяется. Раньше брал шабашки на строительстве, сейчас кормлюсь только пчеловодством", — рассказывает он.Вступил в местное сообщество казаков, поет народные песни, упражняется с шашкой. Называет себя "швейцарцем с казачьей душой". Когда два года назад стал отцом, написал в соцсетях: "У казака родился сын!"Жена — из старообрядцев. Форстер разделяет ее веру: "Я мало об этом знал, но интересовался, читал, общался с людьми и наконец решился".В России ему рады. Хотя новых знакомых удивляет, что он перебрался в глубинку."Первый вопрос: "Какая в Швейцарии зарплата?" А я отвечаю: "Лучше спроси, сколько стоит квартира, медстраховка, продукты". И люди уже удивляются, как там дорого жить. В России все готовы помочь друг другу, меня везде хорошо принимают. У меня тут много друзей", — говорит пчеловод.В Швейцарии у него отец и сестра, он каждый год проводит с ними отпуск."На Западе думают, что Россия примитивная страна, где все постоянно пьяные. У большинства сложилась негативная картинка. Мой отец был здесь трижды, и ему очень понравилось. Конечно, он скучает, для него было бы лучше, если бы я был рядом, но понимает, что мне здесь хорошо", — объясняет собеседник.Долгое время у Беньямина был только вид на жительство, но этим летом он оформил гражданство — в прошлом году процедуру серьезно упростили."Московский треш не по зубам"В Переславле-Залесском есть сообщество активных людей — "Счастливые". Его костяк — москвичи, переехавшие в Ярославскую область и основавшие свое дело: рестораторы, пекари, керамисты, фермеры. Беньямин тоже вступил в эту группу. Некоторые встречи "Счастливых" начинаются как в старом анекдоте: "Собрались однажды француз, англичанин и русский".Еще один переселенец из Европы — Стивен Вильямс. В ответ на вопрос, как он оказался в России, показывает обручальное кольцо. С женой Натальей познакомился в Англии, но жить решили здесь — у супруги тут прибыльный бизнес, недвижимость.Поначалу Вильямсы обосновались в столице. Однако потом Стивен и Наталья поняли, что "московский треш не по зубам". Три года назад перебрались в деревню Рыково под Переславлем-Залесским и занялись выращиванием цветов, в основном пионов.Британец стал заядлым грибником. "У них никто ничего не собирает на природе, все должно быть проверенное, из магазина. Но у нас пристрастился, почувствовал азарт, — уточняет супруга. — Конечно, культура, менталитет отличаются. Он плохо понимает привычную для нас еду: оливье, винегрет, окрошку, борщ. Говорит, это кто-то уже съел до него. Тем не менее потихоньку адаптировался, появились друзья".Пообщаться с самим Стивеном корреспонденту РИА Новости не удалось — у него болеет в Англии мать, уехал поухаживать за ней.Папа и цехБлизкий друг Стивена Фредерик Андриё родился на юге Франции. Большую часть жизни провел в разъездах. Работал кондитером в Ливане, Египте, Саудовской Аравии, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Сирии, на Филиппинах. В 2015-м вместе с партнером открыл кафе в Переславле."Надоели мегаполисы, устал, хочу в маленький город. Переславль — отличный вариант", — говорит Фредерик. Жена Виктория добавляет: "Для него переезд — это нормально. Франция, Ливан, Саудовская Аравия..."Она познакомилась с ним, когда устроилась менеджером в его кафе.Деловые отношения переросли в романтические. Сейчас пара воспитывает двоих детей и мечтает о собственном загородном доме. Впрочем, большая часть их жизни все равно проходит на работе."Дети знают, где искать папу, — нужно идти в цех, — смеется Виктория. — Он фанат своей профессии, трудоголик".Сообщество переславльских иностранцев расширяется: летом сюда переехал из Бельгии реставратор старинных книг Ян ден Бизен, а из США — иконописец, столяр и многодетный отец Джейсон Силуан.

швейцария

европа

франция

англия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цветы, швейцария, европа, франция, англия, пчелы, жизнь, переезд, россия