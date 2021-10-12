https://ria.ru/20211012/peregovory-1754177998.html
Путин проведет переговоры с премьером Израиля
Путин проведет переговоры с премьером Израиля - РИА Новости, 12.10.2021
Путин проведет переговоры с премьером Израиля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о готовящемся визите в Россию премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и его переговорах с президентом РФ... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:46
2021-10-12T12:46
2021-10-12T13:35
владимир путин
россия
израиль
дмитрий песков
нафтали беннет
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о готовящемся визите в Россию премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и его переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным."Да, действительно визит премьер-министра Израиля готовится. Это будет рабочий визит. 22 октября он состоится. И будут переговоры двусторонние", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20211009/rakety-1753840403.html
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владимир путин, россия, израиль, дмитрий песков, нафтали беннет
12:46 12.10.2021 (обновлено: 13:35 12.10.2021)
Путин проведет переговоры с премьером Израиля
Путин проведет переговоры с премьером Израиля Бенеттом в Сочи