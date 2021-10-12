https://ria.ru/20211012/peregovory-1754177998.html

Путин проведет переговоры с премьером Израиля

Путин проведет переговоры с премьером Израиля - РИА Новости, 12.10.2021

Путин проведет переговоры с премьером Израиля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о готовящемся визите в Россию премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и его переговорах с президентом РФ... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:46

2021-10-12T12:46

2021-10-12T13:35

владимир путин

россия

израиль

дмитрий песков

нафтали беннет

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о готовящемся визите в Россию премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и его переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным."Да, действительно визит премьер-министра Израиля готовится. Это будет рабочий визит. 22 октября он состоится. И будут переговоры двусторонние", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211009/rakety-1753840403.html

россия

израиль

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владимир путин, россия, израиль, дмитрий песков, нафтали беннет