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Путин проведет переговоры с премьером Израиля
Путин проведет переговоры с премьером Израиля - РИА Новости, 12.10.2021
Путин проведет переговоры с премьером Израиля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о готовящемся визите в Россию премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и его переговорах с президентом РФ... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:46
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владимир путин
россия
израиль
дмитрий песков
нафтали беннет
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о готовящемся визите в Россию премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и его переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным."Да, действительно визит премьер-министра Израиля готовится. Это будет рабочий визит. 22 октября он состоится. И будут переговоры двусторонние", - сказал Песков журналистам.
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владимир путин, россия, израиль, дмитрий песков, нафтали беннет
12:46 12.10.2021 (обновлено: 13:35 12.10.2021)
 
Путин проведет переговоры с премьером Израиля

Путин проведет переговоры с премьером Израиля Бенеттом в Сочи

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фракции политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергеем Мироновым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фракции политической партии Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергеем Мироновым - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о готовящемся визите в Россию премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и его переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Да, действительно визит премьер-министра Израиля готовится. Это будет рабочий визит. 22 октября он состоится. И будут переговоры двусторонние", - сказал Песков журналистам.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 во время учений - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 22:06
"Панцирь-С" уничтожил восемь ракет, выпущенных Израилем по Сирии
 
Владимир ПутинРоссияИзраильДмитрий ПесковНафтали Беннет
 
 
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