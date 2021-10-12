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В Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома

В Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома - РИА Новости, 12.10.2021

В Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома

По меньшей мере два человека погибли при падении легкомоторного самолета на жилые дома в городе Санти в американском штате Калифорния, передает телеканал Fox 5... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T00:32

2021-10-12T00:32

2021-10-12T05:12

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли при падении легкомоторного самолета на жилые дома в городе Санти в американском штате Калифорния, передает телеканал Fox 5 со ссылкой на местные спасательные службы.Спасатели пока не знают, сколько людей было на борту воздушного судна, разбившегося северо-восточнее Сан-Диего, но уверены, что в таких обстоятельствах выжить было невозможно.Самолет упал на два небольших дома, что спровоцировало сильный пожар. Власти выясняют, находился ли в момент крушения кто-то из хозяев дома.

https://ria.ru/20211004/bedstvie-1752923350.html

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сан-диего

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в мире, калифорния, сан-диего