https://ria.ru/20211012/otkhody-1754287064.html

Более половины отходов в Мурманской области обрабатывается, заявил Чибис

Более половины отходов в Мурманской области обрабатывается, заявил Чибис - РИА Новости, 12.10.2021

Более половины отходов в Мурманской области обрабатывается, заявил Чибис

Более 50% мусорных отходов в Мурманской области пропускается через обработку, а доля отходов, подлежащих захоронению, снижена до 73%, сообщил губернатор региона РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T21:25

2021-10-12T21:25

2021-10-12T21:26

мурманская область

общество

мурманская область

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андрей чибис

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МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Более 50% мусорных отходов в Мурманской области пропускается через обработку, а доля отходов, подлежащих захоронению, снижена до 73%, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на пленарной сессии Российского экологического форума.Форум прошел под председательством зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко, которая назвала Мурманскую область в числе лучших субъектов по темпам проведения мусорной реформы. В свою очередь, рассказывая о реализации мусорной реформы, Чибис подчеркнул, что в настоящее время в Мурманской области через обработку пропускается более 50% отходов, а доля того, что подлежит захоронению, снижена до 73%. По словам главы региона, это превышение почти в два раза тех целевых показателей, которые были зафиксированы совместно с федеральным правительством."Первое, что мы сделали, – это концессия и мусороперерабатывающий комплекс, который сегодня работает достаточно эффективно. Сейчас мы его развиваем, запускаем там производство RDF-топлива (твердое вторичное топливо, полученное из отходов - ред.) для наших котельных", – рассказал Чибис.Он также сообщил о модернизации мусоросжигательного завода, используемого в регионе с советских времен. "Почти 800 миллионов рублей направлено на модернизацию в рамках инвестпроекта. Таким образом, тепло от мусоросжигания уже отправляется в Мурманск, и тем самым сокращается доля мазута", - пояснил глава региона.Чибис добавил, что на 80% в Мурманской области также обновили мусорные контейнеры и специальную технику для вывоза ТКО. Кроме того, по словам главы региона, работа с новыми перевозчиками показала свою экономическую эффективность благодаря правильному распределению ресурсов."Также в конце 2020 года вместе с экологическим оператором мы внимательно проанализировали весь объем мусора, его потоки и прочее. Было принято решение не строить дополнительные объекты в южной части города, а сделать там мусороперегрузочные станции и разумно дозагружать два объекта, которых нам хватает на всю область", – сказал губернатор.Среди прочего Чибис отметил проект по ликвидации в рамках нацпроекта "Экология" крупного объекта накопленного экологического ущерба в Мурманской области – пометохранилища бывшей птицефабрики "Снежная". Также глава региона рассказал о рекультивации мусорного полигона в мурманском микрорайоне Дровяное, куда в течение 50 лет свозились отходы практически со всей области. Планируется, что свалка прекратит существование к концу 2023 года."В рамках волонтерской деятельности также была ликвидирована свалка и в нашей известной Териберке. И сейчас это входная зона в природный парк, который мы создали на берегу Северного Ледовитого океана, где теперь чистота и порядок вместо того мусора, который копился там десятилетия", – подчеркнул Чибис.Кроме того, глава региона рассказал об акции "Чистая Арктика: от родника до океана", в которой приняли участие более 300 волонтеров Заполярья, собравшие 50 тонн мусора. Более 300 тонн металла также убрано в рамках партнерства с экологическим взводом Северного флота.Губернатор отметил, что Мурманская область активно развивает зеленую промышленность. Так, в регионе сокращены выбросы диоксида серы на 85% за счет закрытия старого плавильного цеха в Никеле; начинается строительство завода белой металлургии "Большая медь" взамен вредного производства в Мончегорске; на 600 тысяч тонн в год снизит общий объем выбросов углекислого газа в атмосферу работа нового ветропарка "Кольская ВЭС", который сегодня относится к числу наиболее крупных проектов в сфере энергетики в России.По словам Чибиса, в области дополнительно сделан акцент на экологичных видах транспорта. Благодаря региональному закону для них обнулили налог, установили две электрические заправки. Глава региона добавил, что уже заключено и соглашение с РОСНАНО по реализации пилотных проектов для сокращения выбросов парниковых газов."Сегодня наша общая задача – также менять и культуру поведения наших граждан в части обращения с ТКО. Через инструменты волонтерства, через инструменты позиционирования этих людей, награждения, через "прививку" культурного экологического кода", - заключил Чибис.

https://ria.ru/20211005/murmansk-1753241750.html

https://ria.ru/20211005/prombezopasnost-1753201207.html

https://ria.ru/20210928/murmansk-1752236025.html

мурманская область

мончегорск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, мурманская область, мончегорск, роснано, андрей чибис, виктория абрамченко, россия