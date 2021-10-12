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Володин предложил ввести отчеты о работе депутатов

Володин предложил ввести отчеты о работе депутатов - РИА Новости, 12.10.2021

Володин предложил ввести отчеты о работе депутатов

Госдуме нужно проработать предложения для повышения ответственности депутатов перед избирателями за свои обязательства и ввести отчеты о работе, заявил Вячеслав РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:45

2021-10-12T11:45

2021-10-12T11:45

политика

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдуме нужно проработать предложения для повышения ответственности депутатов перед избирателями за свои обязательства и ввести отчеты о работе, заявил Вячеслав Володин, выдвинутый кандидатом на пост спикера нижней палаты парламента."Нам необходимо выработать предложения с целью повышения ответственности депутатов перед избирателями за взятые обязательства. А также ввести отчеты о работе. Эти вопросы правильно изучить всем вместе и реализовать", - сказал Володин на первом пленарном заседании перед голосованием по кандидатуре спикера Госдумы.

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