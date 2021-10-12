https://ria.ru/20211012/otchet-1754163273.html
Володин предложил ввести отчеты о работе депутатов
Володин предложил ввести отчеты о работе депутатов - РИА Новости, 12.10.2021
Володин предложил ввести отчеты о работе депутатов
Госдуме нужно проработать предложения для повышения ответственности депутатов перед избирателями за свои обязательства и ввести отчеты о работе, заявил Вячеслав РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:45
2021-10-12T11:45
2021-10-12T11:45
политика
вячеслав володин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754151968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d7d02349cbe9f8ea260783f57b9aed9.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госдуме нужно проработать предложения для повышения ответственности депутатов перед избирателями за свои обязательства и ввести отчеты о работе, заявил Вячеслав Володин, выдвинутый кандидатом на пост спикера нижней палаты парламента."Нам необходимо выработать предложения с целью повышения ответственности депутатов перед избирателями за взятые обязательства. А также ввести отчеты о работе. Эти вопросы правильно изучить всем вместе и реализовать", - сказал Володин на первом пленарном заседании перед голосованием по кандидатуре спикера Госдумы.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754151968_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_ab1ae26664387f28760da5003c46fba5.jpg
Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва
Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва открыла Валентина Терешкова.
2021-10-12T11:45
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, госдума рф, видео
Володин предложил ввести отчеты о работе депутатов
Володин предложил ввести отчеты о работе депутатов для повышения ответственности