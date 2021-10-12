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В ДНР назвали заявление Арестовича об оружии из США самопиаром
В ДНР назвали заявление Арестовича об оружии из США самопиаром - РИА Новости, 12.10.2021
В ДНР назвали заявление Арестовича об оружии из США самопиаром
Заявлениями о поставках летального оружия из США на фоне попыток организовать встречу в "нормандском формате" представители Киева ставят себя в глупое... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:20
2021-10-12T16:20
в мире
киев
сша
донецкая народная республика
алексей арестович
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Заявлениями о поставках летального оружия из США на фоне попыток организовать встречу в "нормандском формате" представители Киева ставят себя в глупое положение, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Быкадоров.Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев на днях получил новые партии летального оружия из США. По его словам, американский борт привез "много высокоточного наступательного оружия"."Убежден, что сам Арестович понятия не имеет, что там привез американский рейс и был ли этот рейс вообще. Очередной самопиар. Причем очень глупый. На фоне попыток организовать очередной ранг переговоров о мирном урегулировании в "нормандском формате", когда уже даже европейские участники формата в резкой и раздраженной форме говорят о деструктивном характере украинского дискурса, бряцать оружием, которого, возможно, и нет – это ставить себя в глупое положение", - сказал РИА Новости Быкадоров.При этом он считает, что подобные заявления нельзя оставлять без внимания, поскольку не исключено, что Арестович "ради пиара слил секретную информацию"."В любом случае наша Народная милиция готова ко всему, что способна приготовить украинская сторона, даже с учётом внешней помощи летальным оружием. Вместе с тем наша позиция остается неизменной. Мы за мирное урегулирование конфликта, которое возможно только по факту выполнения минских соглашений", - добавил Быкадоров.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211008/krym-1753634775.html
https://ria.ru/20211012/ukraina-1754181379.html
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сша
донецкая народная республика
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в мире, киев, сша, донецкая народная республика, алексей арестович
16:20 12.10.2021
 
В ДНР назвали заявление Арестовича об оружии из США самопиаром

Депутат Народного совета ДНР Быкадоров назвал слова Арестовича об оружии из США самопиаром

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Заявлениями о поставках летального оружия из США на фоне попыток организовать встречу в "нормандском формате" представители Киева ставят себя в глупое положение, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Быкадоров.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев на днях получил новые партии летального оружия из США. По его словам, американский борт привез "много высокоточного наступательного оружия".
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"Убежден, что сам Арестович понятия не имеет, что там привез американский рейс и был ли этот рейс вообще. Очередной самопиар. Причем очень глупый. На фоне попыток организовать очередной ранг переговоров о мирном урегулировании в "нормандском формате", когда уже даже европейские участники формата в резкой и раздраженной форме говорят о деструктивном характере украинского дискурса, бряцать оружием, которого, возможно, и нет – это ставить себя в глупое положение", - сказал РИА Новости Быкадоров.
При этом он считает, что подобные заявления нельзя оставлять без внимания, поскольку не исключено, что Арестович "ради пиара слил секретную информацию".
"В любом случае наша Народная милиция готова ко всему, что способна приготовить украинская сторона, даже с учётом внешней помощи летальным оружием. Вместе с тем наша позиция остается неизменной. Мы за мирное урегулирование конфликта, которое возможно только по факту выполнения минских соглашений", - добавил Быкадоров.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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