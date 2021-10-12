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В России предложили ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
В России предложили ужесточить проверки при получении разрешения на оружие - РИА Новости, 12.10.2021
В России предложили ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
Росгвардия предложила предоставить МВД и ФСБ больше полномочий для проверки граждан при получении разрешения на оружие. Соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T04:45
2021-10-12T10:13
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Росгвардия предложила предоставить МВД и ФСБ больше полномочий для проверки граждан при получении разрешения на оружие. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В пояснительной записке говорится, что в случае принятия закона лицензию на покупку оружия не будут выдавать тем гражданам, "в отношении которых &lt;...&gt; вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности &lt;...&gt;".Заключение предложено выносить в порядке, подготовленном правительством, после чего его должен будет утвердить уполномоченный сотрудник Росгвардии, ответственной за контроль над оборотом оружия.По результатам этой проверки оружие могут не только не выдать, но и отобрать уже действующее разрешение на него. В законопроекте при этом не говорится, будет ли каждый претендент подвергаться дополнительной проверке со стороны ФСБ или МВД или такие процедуры будут выборочными.Предлагаемые ограничения, по замыслу авторов инициативы, направлены на то, чтобы предотвратить попадание оружия в руки членов организованных преступных групп, в том числе экстремистов и террористов.Этот же законопроект предусматривает расширение полномочий ФСБ, которой разрешат проводить проверки для выдачи заключения о невозможности владения оружием. Кроме того, предлагается расширить полномочия полиции.В июне президент России Владимир Путин подписал закон, по которому, в частности, за нарушения в сфере оборота оружия граждан оштрафуют на сумму до десяти тысяч рублей или арестуют на срок до 15 суток, а юридическим лицам выпишут штрафы до 500 тысяч рублей. Другим законом были расширены основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия и повышен возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года.Меры принимают после нескольких случаев стрельбы в учебных заведениях. Последний произошел 20 сентября в Перми, шесть человек погибли, 47 пострадали. До этого 11 мая жертвами атаки на казанскую гимназию стали девять человек, 24 были ранены.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731847776.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
04:45 12.10.2021 (обновлено: 10:13 12.10.2021)
 
В России предложили ужесточить проверки при получении разрешения на оружие

МВД и ФСБ предложили дать больше полномочий при проверке получающих разрешение на оружие

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине
Сотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Росгвардия предложила предоставить МВД и ФСБ больше полномочий для проверки граждан при получении разрешения на оружие. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке говорится, что в случае принятия закона лицензию на покупку оружия не будут выдавать тем гражданам, "в отношении которых <...> вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности <...>".
Заключение предложено выносить в порядке, подготовленном правительством, после чего его должен будет утвердить уполномоченный сотрудник Росгвардии, ответственной за контроль над оборотом оружия.
По результатам этой проверки оружие могут не только не выдать, но и отобрать уже действующее разрешение на него. В законопроекте при этом не говорится, будет ли каждый претендент подвергаться дополнительной проверке со стороны ФСБ или МВД или такие процедуры будут выборочными.
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Предлагаемые ограничения, по замыслу авторов инициативы, направлены на то, чтобы предотвратить попадание оружия в руки членов организованных преступных групп, в том числе экстремистов и террористов.
Этот же законопроект предусматривает расширение полномочий ФСБ, которой разрешат проводить проверки для выдачи заключения о невозможности владения оружием. Кроме того, предлагается расширить полномочия полиции.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, по которому, в частности, за нарушения в сфере оборота оружия граждан оштрафуют на сумму до десяти тысяч рублей или арестуют на срок до 15 суток, а юридическим лицам выпишут штрафы до 500 тысяч рублей. Другим законом были расширены основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия и повышен возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года.
Меры принимают после нескольких случаев стрельбы в учебных заведениях. Последний произошел 20 сентября в Перми, шесть человек погибли, 47 пострадали. До этого 11 мая жертвами атаки на казанскую гимназию стали девять человек, 24 были ранены.
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