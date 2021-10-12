https://ria.ru/20211012/organy-1754126160.html

Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему

Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему - РИА Новости, 12.10.2021

Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему

Коронавирус влияет на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин, однако прямое влияние вируса на клетки половых органов пока изучается, заявил РИА Новости РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T04:09

2021-10-12T04:09

2021-10-12T04:22

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

андрей поздняков

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Коронавирус влияет на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин, однако прямое влияние вируса на клетки половых органов пока изучается, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь", Андрей Поздняков."SARS-CoV-2 влияет на репродуктивную функцию и женщин, и мужчин. Все механизмы этого влияния еще не выяснены, так как прошло мало времени для накопления данных. Совершенно точно, что тропность данного вируса к эндотелию (клеткам внутренней оболочки сосудов) с последующим повышенным риском тромбообразования может оказать влияние и на репродуктивную функцию", - сказал Поздняков.Так, продолжил эксперт, если есть нарушения кровотока - неважно в каком органе - есть и нарушение функции данного органа. В то же время, заметил собеседник агентства, прямое влияние вируса на клетки половых органов пока изучается. "Вероятно, влияние есть, так как рецептор ACE, к которому прикрепляется коронавирус, там также присутствует. Пока явное прямое воздействие вируса не доказано", - указал врач.Он также отметил, что вирусов, действующих прицельно на яичники и снижающих овариальный резерв, нет." Однако любая тяжелая инфекция, в том числе вирусная, может оказать влияние на функцию яичников и яичек. Даже локальные вирусные инфекции, передающиеся, в том числе, половым путем (например, генитальный герпес), могут повлиять на способность к деторождению вне зависимости от пола", - сказал Поздняков."Вирус может спровоцировать воспалительный процесс в каком-либо отделе половой системы, который закончится появлением рубцовых изменений. Яркий пример - вирус эпидемического паротита, "свинка". До всеобщей вакцинации это была достаточно часто встречающаяся болезнь, в основном протекающая не тяжело. Но иногда одним из проявлений у мальчиков был орхит - воспаление яичек - вызванный именно вирусом паротита. Очень часто он заканчивался бесплодием", - привел пример эксперт.Поздняков заметил, что никаких специфических симптомов нарушения фертильности в процессе течения COVID-19 не будет, независимо от тяжести заболевания. "Если болезнь протекает тяжело, естественно, будет снижение либидо (организму не до того) той или иной длительности. Однако это не свидетельствует о снижении фертильности", - добавил собеседник агентства.Он также обратил внимание на существование понятия "временное снижение фертильности". "Оно безусловно возникает после тяжелых форм COVID-19, как, собственно, и после тяжелых форм любой инфекции (организму не до размножения). Определенное значение играет также агрессивная терапия тяжелых форм заболевания (гормоны немалыми дозами, моноклональные антитела и прочее), также оказывающая негативное влияние на фертильность", - сказал врач.Отвечая на вопрос, как можно предотвратить возможные проблемы с фертильностью, Поздняков отметил, что исходя из того, что на сегодняшний день есть данные о временном снижении фертильности после тяжелых форм COVID-19, следует пройти вакцинацию. "На данный момент нет специальной терапии по профилактике снижения фертильности, так как во время пандемии другая задача - спасти жизнь. Все, что нам доступно сейчас - возможность предотвратить тяжелое течение заболевания, а это уже немало", - заключил он.

https://ria.ru/20211008/ozhirenie-1753630999.html

https://ria.ru/20211012/dykhanie-1754120721.html

https://ria.ru/20211011/koronavirus-1753941004.html

https://ria.ru/20211011/covid-1753938638.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков