https://ria.ru/20211012/obsluzhivanie-1754118470.html

Россиянам назвали простой способ сэкономить на обслуживании автомобиля

Эксперт назвал способ экономии на обслуживании машины у официального дилера - РИА Новости, 12.10.2021

Россиянам назвали простой способ сэкономить на обслуживании автомобиля

Сэкономить на обслуживании автомобиля можно двумя способами: максимально корректно использовать машину, чтобы не пришлось тратиться на дорогостоящий ремонт, или РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T01:17

2021-10-12T01:17

2021-10-12T01:17

авто

егор васильев

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сэкономить на обслуживании автомобиля можно двумя способами: максимально корректно использовать машину, чтобы не пришлось тратиться на дорогостоящий ремонт, или быть разборчивым в перечне официальных работ, предлагаемых дилером в рамках штатного техобслуживания, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.По мнению Васильева, вовсе не обязательно проводить у официального дилера плановое техобслуживание автомобиля. В сертифицированном техцентре услуги будут стоить намного дешевле.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, егор васильев