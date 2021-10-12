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Россиянам назвали простой способ сэкономить на обслуживании автомобиля
Эксперт назвал способ экономии на обслуживании машины у официального дилера - РИА Новости, 12.10.2021
Россиянам назвали простой способ сэкономить на обслуживании автомобиля
Сэкономить на обслуживании автомобиля можно двумя способами: максимально корректно использовать машину, чтобы не пришлось тратиться на дорогостоящий ремонт, или РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T01:17
2021-10-12T01:17
2021-10-12T01:17
авто
егор васильев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сэкономить на обслуживании автомобиля можно двумя способами: максимально корректно использовать машину, чтобы не пришлось тратиться на дорогостоящий ремонт, или быть разборчивым в перечне официальных работ, предлагаемых дилером в рамках штатного техобслуживания, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.По мнению Васильева, вовсе не обязательно проводить у официального дилера плановое техобслуживание автомобиля. В сертифицированном техцентре услуги будут стоить намного дешевле.
РИА Новости
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авто, егор васильев
Эксперт назвал способ экономии на обслуживании машины у официального дилера
Эксперт Васильев посоветовал проводить техобслуживание автомобиля не у официального дилера