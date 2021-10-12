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Дендрологи завершили сезонное обследование деревьев и кустарников в Москве
Дендрологи завершили сезонное обследование деревьев и кустарников в Москве - РИА Новости, 19.10.2021
Дендрологи завершили сезонное обследование деревьев и кустарников в Москве
Московские дендрологи завершили сезонное обследование деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-12T11:10
2021-10-19T15:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
деревья
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Московские дендрологи завершили сезонное обследование деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."В Москве завершились сезонные работы по мониторингу зеленых насаждений. На 130 площадках постоянного наблюдения обследовали более 10 тысяч деревьев и 19 тысяч кустарников. Специалисты измерили высоту, диаметр стволов и проекцию крон, оценили жизнеспособность и декоративные качества растений, проверили их на наличие болезней, вредителей и повреждений", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе комплекса, каждому дереву и кустарнику присваивают порядковый номер, это позволяет быстро находить и идентифицировать их."Результаты обследования заносят в специальные паспорта и ведомости, которые есть у каждой площадки наблюдения. Собранные данные тщательно анализируют. Они позволяют составить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений Москвы",- сообщает пресс-служба.В пресс-службе напомнили, что Москва входит в число самых зеленых мегаполисов мира: 49 % площади столицы занимают зеленые территории.
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москва, деревья, городское хозяйство москвы
11:10 12.10.2021 (обновлено: 15:26 19.10.2021)
 

Дендрологи завершили сезонное обследование деревьев и кустарников в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет по яблоневому саду в парке "Коломенское" в Москве
Женщина гуляет по яблоневому саду в парке Коломенское в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Московские дендрологи завершили сезонное обследование деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Москве завершились сезонные работы по мониторингу зеленых насаждений. На 130 площадках постоянного наблюдения обследовали более 10 тысяч деревьев и 19 тысяч кустарников. Специалисты измерили высоту, диаметр стволов и проекцию крон, оценили жизнеспособность и декоративные качества растений, проверили их на наличие болезней, вредителей и повреждений", - говорится в сообщении.
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Как отметили в пресс-службе комплекса, каждому дереву и кустарнику присваивают порядковый номер, это позволяет быстро находить и идентифицировать их.
"Результаты обследования заносят в специальные паспорта и ведомости, которые есть у каждой площадки наблюдения. Собранные данные тщательно анализируют. Они позволяют составить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений Москвы",- сообщает пресс-служба.
В пресс-службе напомнили, что Москва входит в число самых зеленых мегаполисов мира: 49 % площади столицы занимают зеленые территории.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДеревьяГородское хозяйство Москвы
 
 
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