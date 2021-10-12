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Ростовская область
https://ria.ru/20211012/obnovlenie-1754271226.html
Состав депутатов ГД от Ростовской области обновился более чем наполовину
Состав депутатов ГД от Ростовской области обновился более чем наполовину - РИА Новости, 12.10.2021
Состав депутатов ГД от Ростовской области обновился более чем наполовину
Новый состав депутатов Госдумы от Ростовской области обновился более чем наполовину и получил новый качественный рост, что внушает большие надежды, сообщил... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:26
2021-10-12T20:24
ростовская область
политика
ростовская область
госдума рф
россия
александр ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости. Новый состав депутатов Госдумы от Ростовской области обновился более чем наполовину и получил новый качественный рост, что внушает большие надежды, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.Во вторник Государственная дума VIII созыва провела первое пленарное заседание. Были избраны председатель Госдумы, его заместители, а также зарегистрированы фракции, утверждены составы комитетов и комиссий.По словам Ищенко, новый состав ростовской депутации в Госдуме существенно обновился и внушает большие надежды: из 12 депутатов, представляющих область в Думе, семь – это новые лица. "Представительство Ростовской области в Госдуме получило новый качественный рост. Четверо депутатов от донского края стали заместителями председателей комитетов, трое – первыми заместителями председателей комитетов. То есть всего семь зампредов комитетов Госдумы", - сказал он.По мнению спикера ростовского парламента, это позволит активнее и качественнее проводить интересы Ростовской области и жителей региона при принятии федерального бюджета. "Плюс к этому, очевидно, что донские депутаты, имея возможность возглавлять профильные направления в Госдуме, смогут эффективно отстаивать интересы Ростовской области", - отметил он.Ищенко добавил, что перед депутатами всех уровней в Ростовской области стоят задачи, прежде всего, связанные с социальной политикой – поддержка многодетных семей, поддержка материнства и детства, помощь, в том числе, социально малообеспеченным жителям, пожилым гражданам, развитие первичной системы здравоохранения.
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политика, ростовская область, госдума рф, россия, александр ищенко
19:26 12.10.2021 (обновлено: 20:24 12.10.2021)
 
Состав депутатов ГД от Ростовской области обновился более чем наполовину

Ищенко: состав депутатов Госдумы от Ростовской области обновился более чем наполовину

© Фото предоставлено пресс-службой Заксобрания Ростовской областиПредседатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко и журналисты
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко и журналисты
© Фото предоставлено пресс-службой Заксобрания Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости. Новый состав депутатов Госдумы от Ростовской области обновился более чем наполовину и получил новый качественный рост, что внушает большие надежды, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Во вторник Государственная дума VIII созыва провела первое пленарное заседание. Были избраны председатель Госдумы, его заместители, а также зарегистрированы фракции, утверждены составы комитетов и комиссий.
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По словам Ищенко, новый состав ростовской депутации в Госдуме существенно обновился и внушает большие надежды: из 12 депутатов, представляющих область в Думе, семь – это новые лица. "Представительство Ростовской области в Госдуме получило новый качественный рост. Четверо депутатов от донского края стали заместителями председателей комитетов, трое – первыми заместителями председателей комитетов. То есть всего семь зампредов комитетов Госдумы", - сказал он.
По мнению спикера ростовского парламента, это позволит активнее и качественнее проводить интересы Ростовской области и жителей региона при принятии федерального бюджета. "Плюс к этому, очевидно, что донские депутаты, имея возможность возглавлять профильные направления в Госдуме, смогут эффективно отстаивать интересы Ростовской области", - отметил он.
Ищенко добавил, что перед депутатами всех уровней в Ростовской области стоят задачи, прежде всего, связанные с социальной политикой – поддержка многодетных семей, поддержка материнства и детства, помощь, в том числе, социально малообеспеченным жителям, пожилым гражданам, развитие первичной системы здравоохранения.
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