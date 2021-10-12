https://ria.ru/20211012/novorossiysk-1754216290.html

Выходец из Средней Азии пять раз ударил ножом подростка в Новороссийске

Выходец из Средней Азии пять раз ударил ножом подростка в Новороссийске - РИА Новости, 12.10.2021

Выходец из Средней Азии пять раз ударил ножом подростка в Новороссийске

Житель Новороссийска нанёс пять ножевых ударов 16-летнему подростку в процессе бытового конфликта с его матерью, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T15:27

2021-10-12T15:27

2021-10-12T15:27

происшествия

краснодарский край

новороссийск

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СОЧИ, 12 окт – РИА Новости. Житель Новороссийска нанёс пять ножевых ударов 16-летнему подростку в процессе бытового конфликта с его матерью, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.По данным следствия, 10 октября обвиняемый наведался к своей сожительнице в нетрезвом виде. Когда хозяйка дома вернулась с работы вечером, между женщиной и ее сожителем возникла ссора. В процессе конфликта мужчина ударил женщину, а её сын - 16-летний подросток попытался заступиться за мать, но получил от мужчины пять ударов ножом в шею, голову и грудь. Парню удалось убежать от оппонента и обратиться за помощью. Позже мать юноши вызвала полицию и скорую помощь."Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, обвиняемого в покушении на убийство 16-летнего местного жителя (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ)",- отмечается в релизе.Сейчас обвиняемый заключён под стражу. Кроме того, по информации СУСК края, следователем устанавливается законность нахождения обвиняемого на территории РФ.

https://ria.ru/20210922/peterburg-1751323300.html

https://ria.ru/20210921/napadenie-1751074626.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, новороссийск, следственный комитет россии (ск рф), россия