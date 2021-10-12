https://ria.ru/20211012/nestle-1754292781.html

Nestle инвестирует 12 миллиардов рублей в развитие калужского завода

Nestle инвестирует 12 миллиардов рублей в развитие калужского завода - РИА Новости, 12.10.2021

Nestle инвестирует 12 миллиардов рублей в развитие калужского завода

Компания Nestle Purina PetCare (входит в группу Nestle) к середине 2023 года инвестирует 12 миллиардов рублей в расширение производства кормов для домашних... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T22:53

2021-10-12T22:53

2021-10-12T22:59

калужская область

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nestle s.a.

калужская область

россия

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КАЛУГА, 12 окт - РИА Новости. Компания Nestle Purina PetCare (входит в группу Nestle) к середине 2023 года инвестирует 12 миллиардов рублей в расширение производства кормов для домашних животных в Калужской области, сообщает пресс-служба регионального правительства."Nestle Purina PetCare объявила о масштабном инвестиционном проекте по расширению завода по производству кормов для домашних животных и дистрибуционного центра в селе Ворсино Калужской области с инвестициями в размере 12 миллиардов рублей. Средства будут направлены на расширение производства влажных полнорационных кормов для кошек и собак, увеличение складских мощностей для хранения продукции. Компания планирует завершить проект до середины 2023 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что таким образом, за период с 2020 по 2023 годы общий объем средств, направленных на развитие предприятия, должен составить 22 миллиарда рублей. В рамках нового инвестиционного проекта предусмотрено дальнейшее расширение производства полнорационных кормов для кошек и собак – запуск двух линий по производству влажных кормов. Кроме того, будет расширен дистрибуционный центр: созданы дополнительные площади для хранения продукции, сырья и упаковки, возведены объекты инфраструктуры и благоустройства. В результате реализации проекта будут созданы порядка 120 рабочих мест.Глава Nestle в России и Евразии Марсиаль Роллан заявил, что Nestle Purina PetCare в Калужской области является одним из крупнейших инвестиционных проектов Nestle в России. С момента ее основания и до конца 2020 года инвестиции в строительство и развитие производственной площадки составили порядка 750 миллионов долларов США.Министерство экономического развития Калужской области отмечает, что завод по производству кормов для домашних животных стал первым резидентом индустриального парка "Ворсино", он постоянно расширяет и модернизирует свои производственные мощности, увеличивает количество рабочих мест. Сегодня эта площадка является крупнейшим и одним из самых современных из 13 предприятий Nestle Purina PetCare в Европе, на нем работают свыше 1160 сотрудников, большинство из которых являются жителями Калужской области. 95% кормов для домашних животных Purina, представленных на российском рынке, производится в Калужской области. Продукция предприятия идет на экспорт в 20 стран, включая Великобританию, Францию, Италию, Германию и страны СНГ. При этом объем экспорта составляет порядка 16% от общего объема производства предприятия, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211005/kredity-1753246213.html

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сша

италия

калужская область

россия

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экономика, сша, италия, nestle s.a., калужская область, россия