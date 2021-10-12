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В Китае в результате наводнений погибли по меньшей мере 15 человек
В Китае в результате наводнений погибли по меньшей мере 15 человек - РИА Новости, 12.10.2021
В Китае в результате наводнений погибли по меньшей мере 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли, трое пропали без вести и более 120 тысяч эвакуированы из-за продолжительных дождей и наводнений в китайской северной... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T06:35
2021-10-12T06:35
в мире
китай
шаньси
шэньси
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ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли, трое пропали без вести и более 120 тысяч эвакуированы из-за продолжительных дождей и наводнений в китайской северной провинции Шаньси, заявил на пресс-конференции глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Ван Цижуй.Согласно сообщению властей, со 2 по 7 октября в провинции произошел самый сильный осенний паводок со всю историю метеорологических наблюдений, во многих районах проливные дожди не прекращались несколько дней.Ранее министерство финансов и министерство по чрезвычайным ситуациям КНР выделили более 12,4 миллиона долларов на борьбу с наводнениями и ликвидацию последствий стихийных бедствий в провинциях Шаньси и Шэньси. Помимо этого, как минимум 14 крупных китайских компаний направили помощь пострадавшей от наводнений провинции Шаньси на общую сумму 415 миллионов юаней (около 64,4 миллиона долларов).
https://ria.ru/20211010/kitay-1753879283.html
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в мире, китай, шаньси, шэньси
06:35 12.10.2021
 
В Китае в результате наводнений погибли по меньшей мере 15 человек

В Китае жертвами наводнений в китайской провинции Шаньси стали по меньшей мере 15 человек

© REUTERS / STRINGERЖители расчищают двор жилого дома после проливных дождей в провинции Шаньси, Китай
Жители расчищают двор жилого дома после проливных дождей в провинции Шаньси, Китай - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© REUTERS / STRINGER
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ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли, трое пропали без вести и более 120 тысяч эвакуированы из-за продолжительных дождей и наводнений в китайской северной провинции Шаньси, заявил на пресс-конференции глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Ван Цижуй.
"Проливные дожди привели к тому, что в 11 городах и 76 уездах провинции 1 757 100 человек оказались в зоне бедствия, 15 человек погибли, трое пропали без вести, экстренно эвакуированы 120,1 тысячи человек, более 19,5 тысяч построек разрушены, 18,2 тысячи получили серьезные повреждения, прямой экономический ущерб оценивается в 5,03 миллиарда юаней (почти 780 миллионов долларов)", - заявил Ван Цижуй.
Согласно сообщению властей, со 2 по 7 октября в провинции произошел самый сильный осенний паводок со всю историю метеорологических наблюдений, во многих районах проливные дожди не прекращались несколько дней.
Ранее министерство финансов и министерство по чрезвычайным ситуациям КНР выделили более 12,4 миллиона долларов на борьбу с наводнениями и ликвидацию последствий стихийных бедствий в провинциях Шаньси и Шэньси. Помимо этого, как минимум 14 крупных китайских компаний направили помощь пострадавшей от наводнений провинции Шаньси на общую сумму 415 миллионов юаней (около 64,4 миллиона долларов).
Дождь в Китае - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 13:33
В китайской провинции Шаньси продолжительные ливни вызвали наводнение
 
В миреКитайШаньсиШэньси
 
 
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