https://ria.ru/20211012/navodnenie-1754128143.html

В Китае в результате наводнений погибли по меньшей мере 15 человек

В Китае в результате наводнений погибли по меньшей мере 15 человек - РИА Новости, 12.10.2021

В Китае в результате наводнений погибли по меньшей мере 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли, трое пропали без вести и более 120 тысяч эвакуированы из-за продолжительных дождей и наводнений в китайской северной... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T06:35

2021-10-12T06:35

2021-10-12T06:35

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ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли, трое пропали без вести и более 120 тысяч эвакуированы из-за продолжительных дождей и наводнений в китайской северной провинции Шаньси, заявил на пресс-конференции глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Ван Цижуй.Согласно сообщению властей, со 2 по 7 октября в провинции произошел самый сильный осенний паводок со всю историю метеорологических наблюдений, во многих районах проливные дожди не прекращались несколько дней.Ранее министерство финансов и министерство по чрезвычайным ситуациям КНР выделили более 12,4 миллиона долларов на борьбу с наводнениями и ликвидацию последствий стихийных бедствий в провинциях Шаньси и Шэньси. Помимо этого, как минимум 14 крупных китайских компаний направили помощь пострадавшей от наводнений провинции Шаньси на общую сумму 415 миллионов юаней (около 64,4 миллиона долларов).

https://ria.ru/20211010/kitay-1753879283.html

китай

шаньси

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в мире, китай, шаньси, шэньси