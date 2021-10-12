Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211012/nasilie-1754160649.html
Священник рассказал, как снизить уровень насилия в Католической церкви
Священник рассказал, как снизить уровень насилия в Католической церкви - РИА Новости, 12.10.2021
Священник рассказал, как снизить уровень насилия в Католической церкви
Количество насилия в Римско-католической церкви уменьшится, если в синодальный период в ней будут обсуждаться вопросы злоупотребления властью, считает... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:35
2021-10-12T11:35
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155515/92/1555159229_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_8165a3392490d943fd7b78dd0b55dbd9.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Количество насилия в Римско-католической церкви уменьшится, если в синодальный период в ней будут обсуждаться вопросы злоупотребления властью, считает генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Штефан Липке.Синодальный период был торжественно открыт 9-10 октября 2021 года в Риме, 17 октября он откроется в католических структурах в разных странах. Ординарная генеральная ассамблея Синода епископов в октябре 2023 года станет основным мероприятием этого процесса. Ранее генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал РИА Новости, что епископские синоды проходят раз в три-четыре года. Ассамблея, которая пройдет в Риме в 2023 году, будет посвящена самой теме синодального устройства церкви: тому, каким образом она живет как община, в которой все разделяют ответственность за ее жизнь и миссию."Синодальный процесс посвящен вопросу о взаимоотношениях между иерархией и народом в церкви. Поэтому вопросы насилия входят (в его повестку – ред.), поскольку это во многом злоупотребление властью. Если же роль народа в процессах принятия решений усилится и будет общепринятым прислушиваться к нему, то в том числе, надеемся, и насилия будет меньше", - сказал Липке РИА Новости, отвечая на вопрос, какие темы будут обсуждаться в этот период в первую очередь и будет ли среди них борьба со случаями растления несовершеннолетних.Ранее папа римский Франциск направил специальное послание по случаю 30-летия учреждения Апостольских администраций для католиков латинского обряда в России. Понтифик выразил российским католикам "свою близость в молитве" и благодарность за "свидетельство веры и милосердия", указав, что духовно присутствует на "возлюбленной земле России".Обращение папы, по мнению Липке, с началом синодального периода не связано. Тем не менее, отметил генсек ККЕР, оно "имело большое значение и является призывом идти вперед и делать добро".На сайте ККЕР уже опубликован русскоязычный текст подготовительного документа синода под названием "Ради синодальной церкви: общение, участие и миссия". В нем участникам синодального процесса предлагается обсудить, "насколько услышаны миряне, особенно молодежь и женщины, какое место имеет голос меньшинств, отверженных и исключенных, удается ли нам видеть стереотипы и предрассудки, которые мешают нам слушать".
https://ria.ru/20211006/skandal-1753234021.html
https://ria.ru/20211011/reformy-1754011715.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155515/92/1555159229_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_80f83b30cc7371e93ead983d148297de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франциск (хорхе марио бергольо), россия
11:35 12.10.2021
 

Священник рассказал, как снизить уровень насилия в Католической церкви

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСикстинская капелла
Сикстинская капелла - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Количество насилия в Римско-католической церкви уменьшится, если в синодальный период в ней будут обсуждаться вопросы злоупотребления властью, считает генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Штефан Липке.
Синодальный период был торжественно открыт 9-10 октября 2021 года в Риме, 17 октября он откроется в католических структурах в разных странах. Ординарная генеральная ассамблея Синода епископов в октябре 2023 года станет основным мероприятием этого процесса. Ранее генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал РИА Новости, что епископские синоды проходят раз в три-четыре года. Ассамблея, которая пройдет в Риме в 2023 году, будет посвящена самой теме синодального устройства церкви: тому, каким образом она живет как община, в которой все разделяют ответственность за ее жизнь и миссию.
Кардиналы в Ватикане - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 08:00Религия
"Более 200 тысяч жертв". Во Франции раскрыли страшную тайну
"Синодальный процесс посвящен вопросу о взаимоотношениях между иерархией и народом в церкви. Поэтому вопросы насилия входят (в его повестку – ред.), поскольку это во многом злоупотребление властью. Если же роль народа в процессах принятия решений усилится и будет общепринятым прислушиваться к нему, то в том числе, надеемся, и насилия будет меньше", - сказал Липке РИА Новости, отвечая на вопрос, какие темы будут обсуждаться в этот период в первую очередь и будет ли среди них борьба со случаями растления несовершеннолетних.
Ранее папа римский Франциск направил специальное послание по случаю 30-летия учреждения Апостольских администраций для католиков латинского обряда в России. Понтифик выразил российским католикам "свою близость в молитве" и благодарность за "свидетельство веры и милосердия", указав, что духовно присутствует на "возлюбленной земле России".
Обращение папы, по мнению Липке, с началом синодального периода не связано. Тем не менее, отметил генсек ККЕР, оно "имело большое значение и является призывом идти вперед и делать добро".
На сайте ККЕР уже опубликован русскоязычный текст подготовительного документа синода под названием "Ради синодальной церкви: общение, участие и миссия". В нем участникам синодального процесса предлагается обсудить, "насколько услышаны миряне, особенно молодежь и женщины, какое место имеет голос меньшинств, отверженных и исключенных, удается ли нам видеть стереотипы и предрассудки, которые мешают нам слушать".
Южная роза. Витраж собора Парижской Богоматери изнутри - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 13:47Религия
Инициатор расследования случаев педофилии во Франции выступил с заявлением
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
Лента новостейМолния