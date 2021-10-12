https://ria.ru/20211012/nasilie-1754160649.html
Священник рассказал, как снизить уровень насилия в Католической церкви
Священник рассказал, как снизить уровень насилия в Католической церкви - РИА Новости, 12.10.2021
Священник рассказал, как снизить уровень насилия в Католической церкви
Количество насилия в Римско-католической церкви уменьшится, если в синодальный период в ней будут обсуждаться вопросы злоупотребления властью, считает... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:35
2021-10-12T11:35
2021-10-12T11:35
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Количество насилия в Римско-католической церкви уменьшится, если в синодальный период в ней будут обсуждаться вопросы злоупотребления властью, считает генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Штефан Липке.Синодальный период был торжественно открыт 9-10 октября 2021 года в Риме, 17 октября он откроется в католических структурах в разных странах. Ординарная генеральная ассамблея Синода епископов в октябре 2023 года станет основным мероприятием этого процесса. Ранее генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал РИА Новости, что епископские синоды проходят раз в три-четыре года. Ассамблея, которая пройдет в Риме в 2023 году, будет посвящена самой теме синодального устройства церкви: тому, каким образом она живет как община, в которой все разделяют ответственность за ее жизнь и миссию."Синодальный процесс посвящен вопросу о взаимоотношениях между иерархией и народом в церкви. Поэтому вопросы насилия входят (в его повестку – ред.), поскольку это во многом злоупотребление властью. Если же роль народа в процессах принятия решений усилится и будет общепринятым прислушиваться к нему, то в том числе, надеемся, и насилия будет меньше", - сказал Липке РИА Новости, отвечая на вопрос, какие темы будут обсуждаться в этот период в первую очередь и будет ли среди них борьба со случаями растления несовершеннолетних.Ранее папа римский Франциск направил специальное послание по случаю 30-летия учреждения Апостольских администраций для католиков латинского обряда в России. Понтифик выразил российским католикам "свою близость в молитве" и благодарность за "свидетельство веры и милосердия", указав, что духовно присутствует на "возлюбленной земле России".Обращение папы, по мнению Липке, с началом синодального периода не связано. Тем не менее, отметил генсек ККЕР, оно "имело большое значение и является призывом идти вперед и делать добро".На сайте ККЕР уже опубликован русскоязычный текст подготовительного документа синода под названием "Ради синодальной церкви: общение, участие и миссия". В нем участникам синодального процесса предлагается обсудить, "насколько услышаны миряне, особенно молодежь и женщины, какое место имеет голос меньшинств, отверженных и исключенных, удается ли нам видеть стереотипы и предрассудки, которые мешают нам слушать".
https://ria.ru/20211006/skandal-1753234021.html
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франциск (хорхе марио бергольо), россия
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Количество насилия в Римско-католической церкви уменьшится, если в синодальный период в ней будут обсуждаться вопросы злоупотребления властью, считает генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Штефан Липке.
Синодальный период был торжественно открыт 9-10 октября 2021 года в Риме, 17 октября он откроется в католических структурах в разных странах. Ординарная генеральная ассамблея Синода епископов в октябре 2023 года станет основным мероприятием этого процесса. Ранее генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал РИА Новости, что епископские синоды проходят раз в три-четыре года. Ассамблея, которая пройдет в Риме в 2023 году, будет посвящена самой теме синодального устройства церкви: тому, каким образом она живет как община, в которой все разделяют ответственность за ее жизнь и миссию.
"Синодальный процесс посвящен вопросу о взаимоотношениях между иерархией и народом в церкви. Поэтому вопросы насилия входят (в его повестку – ред.), поскольку это во многом злоупотребление властью. Если же роль народа в процессах принятия решений усилится и будет общепринятым прислушиваться к нему, то в том числе, надеемся, и насилия будет меньше", - сказал Липке РИА Новости, отвечая на вопрос, какие темы будут обсуждаться в этот период в первую очередь и будет ли среди них борьба со случаями растления несовершеннолетних.
Ранее папа римский Франциск
направил специальное послание по случаю 30-летия учреждения Апостольских администраций для католиков латинского обряда в России
. Понтифик выразил российским католикам "свою близость в молитве" и благодарность за "свидетельство веры и милосердия", указав, что духовно присутствует на "возлюбленной земле России".
Обращение папы, по мнению Липке, с началом синодального периода не связано. Тем не менее, отметил генсек ККЕР, оно "имело большое значение и является призывом идти вперед и делать добро".
На сайте ККЕР уже опубликован русскоязычный текст подготовительного документа синода под названием "Ради синодальной церкви: общение, участие и миссия". В нем участникам синодального процесса предлагается обсудить, "насколько услышаны миряне, особенно молодежь и женщины, какое место имеет голос меньшинств, отверженных и исключенных, удается ли нам видеть стереотипы и предрассудки, которые мешают нам слушать".